ApeCoin sa dnes zvýšil o viac ako 10 % po tom, čo Yuga Labs zrušila Otherside Aukciu

ApeCoin sa zvýšil o viac ako 10% v dôsledku nárastu nákupov investormi, veľrybami a rastúcej popularity projektu metaverse, Otherside; niečo, čo odporučilo Apecoinu zrušiť aukciu Otherside.

V čase písania tohto článku sa ApeCoin obchodoval za 22,86 USD, čo je nárast o 13,39 % po poklese z denného maxima 26,91 USD.

Zrušenie aukcie Otherside spoločnosťou Yuga Labs bolo najväčším dôvodom, prečo dnes cena ApeCoinu, kryptomeny spustenej spoločnosťou Yuga Labs, rastie.

Jedným z hlavných dôvodov, ktoré sa pripisujú rally, je to, že projekt Yuga Labs Otherside metaverse odvolal ich plánovanú holandskú aukciu na predaj pozemku projektu Otherside metaverse. Rozhodnutie padlo po tom, čo nedokázali sprostredkovať plynovú vojnu a dopyt.

Pri holandských predajoch v štýle aukcie sa ceny určujú po analýze všetkých možností celkovej ponuky dosiahnuť najvyššiu cenu.

Spoločnosť Otherside prostredníctvom Twitteru oznámila, že plynová vojna sa zvýšila s holandským predajom, okrem toho, jednej z najväčších a najžiadanejších mincovní NFT, Otherdeed (nový projekt BAYC), by sa cena plynu mohla podstatne zvýšiť, pretože počet vyrazených NFT sa bude zvyšovať.

Dutch auctions are actually bullshit, so Otherdeeds will be sold for a flat price of 305 ApeCoin 🧵.

— OthersideMeta (@OthersideMeta) April 29, 2022