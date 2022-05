Apecoin sa zišiel po tom, čo Elon Musk zmenil svoj profilový obrázok na Twitteri na Bored Ape

ApeCoin (APE) nabral na vzostupe po tom, čo Elon Musk, generálny riaditeľ spoločnosti Tesla a vlastník SpaceX, zmenil svoj profilový obrázok na Twitteri na zbierku niekoľkých nefunkčných tokenov Bored Ape (NFT). Stredobodom koláže bol vzácny kúsok BAYC so zlatou kožušinou.

V čase písania tohto článku sa APE obchodovalo za 15,81 USD, čo je nárast o 3,25 % po dosiahnutí denného maxima 17,55 USD. Muskov krok pomohol minci prelomiť klesajúci trend, ktorý zažíva. Okrem toho sa po presťahovaní zvýšil aj predaj kolekcie Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT.

Musk komentoval obrázok slovami: „Zdá sa, že je to trochu zameniteľné.“

Apríl bol pre APE jedným z najlepších mesiacov, keď obchodníci očakávali spustenie Yuga Labs, Bored Ape Creator a nového metaverza s názvom Otherside, hoci cena tokenu pokračovala s poklesom napriek snahe Yuga Labs udržať token rally.

Muskov krok už vyvoláva polemiku so šéfom digitálneho umenia v aukčnej sieni Sothebys Michaelom Bouhannom, ktorý tvrdí, že Musk použil obrázok bez ich súhlasu a požadoval zaň pridelenie alebo zrušenie firmy.

@elonmusk as much I admire your work I’d like you to remove your pfp that I created for our Sotheby’s sale. Or you credit me 😂. Happy to send you the original file minted with the buyer approval 🫡 pic.twitter.com/e83ZyxWGH5

— Michael Bouhanna (@michaelbouhanna) May 4, 2022