Apecoin (APE) má dnes stúpajúci trend v súlade so širším oživením v kryptomenách. Zdá sa, že minca spárovala niektoré zo strát, ktoré sme zaznamenali v posledných dňoch. Môže však táto obnovená býčia dynamika posunúť mincu nad 10 dolárov? Viac podrobností nájdete nižšie, ale najprv niekoľko dôležitých bodov:

Apecoin vzrástol za posledných 24 hodín o viac ako 40%.

Prelom prichádza po takmer dvoch týždňoch negatívneho sentimentu okolo mince

Získanie 10 dolárov by mohlo v blízkej dobe pripraviť pôdu pre rozhodujúcu jazdu.

Zdroj údajov: TradingView

Analýza ceny Apecoinu (APE).

Cesta k 10 dolárom za APE sa teraz zdá veľmi pravdepodobná. Po dvoch týždňoch slabosti má APE rozhodne stúpajúci trend. Hoci sa širší kryptotrh zotavil zo strát za tento týždeň, APE prekonáva trh takmer 3-krát.

Ak súčasná dynamika skutočne prelomí hranicu 10 USD, otvorí sa nové okno príležitostí, ktoré by tejto minci založenej na NFT umožnilo ešte viac vzrásť. V skutočnosti je pravdepodobné, že APE by sa mohol zotaviť smerom k svojim aprílovým maximám a prekročiť hranicu 20 USD. To bude predstavovať zisky až 200%.

Napriek tomu je dôležité poznamenať, že tento obnovený vzostupný trend môže byť len obyčajným stiahnutím. Koniec koncov, kryptotrh sa v posledných dňoch zrútil. Očakávalo sa, že klesajúci trend sa mierne zastaví ako vždy. Ak APE nebude v najbližších dňoch schopný dosiahnuť 10 USD, môžeme opäť zaznamenať ďalšie straty.

Môžete profitovať z APE práve teraz?

APE si v roku 2022 počínal celkom dobre. Po dosiahnutí maxima okolo 24 USD však minca čelila veľmi strmej a nákladnej korekcii. Práve teraz sa APE stále obchoduje s obrovskou zľavou v porovnaní s predchádzajúcimi maximami.

Aj keď nehovoríme, že sa minca za pár dní vyšplhá na 24 dolárov, ak si ju chcete podržať niekoľko mesiacov, toto by bol najideálnejší čas na nákup.