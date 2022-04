Odkedy so zdravím súvisiaca aplikácia Calo App oznámila spustenie svojej novej metaverse verzie, jej token CALO naberá na obrátkach. Dnes pridal takmer tretinu k svojej hodnote a prekonal očakávania analytikov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o aplikácii Calo, či vám môže poskytnúť dobrú návratnosť a najlepšie miesta, kde si môžete aplikáciu Calo kúpiť, ste na správnom mieste.

Keďže CALO je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť CALO pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť CALO práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame Binance, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na SushiSwap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane CALO.

Calo App je aplikácia založená na blockchaine vytvorená na podporu zdravia. Pomáha ľuďom napĺňať ich ciele každodenného cvičenia, spaľovania kalórií a zapájania sa do výziev. Dá sa s ňou aj zarobiť.

Jej pôvodný token CALO má obmedzenú ponuku a je hlavnou menou platformy a ekosystému Calo. Môže sa použiť na riadenie a účasť na výzvach.

Držitelia tokenov môžu vsadiť CALO, aby sa zúčastnili na riadení prostredníctvom hlasovania, zatiaľ čo spoločnosti môžu použiť CALO na to, aby používateľom predložili výzvy. Sú odmenení, keď úspešne dokončia výzvu.

Používatelia sa tiež môžu zúčastniť výziev v aplikácii, aby získali bonusové tokeny a uskutočňovali transakcie na natívnom trhu.

Aplikácia Calo sa určite oplatí investovať, ak je vaše načasovanie správne. To sa, žiaľ, často nedá vedieť vopred. Akékoľvek investičné rozhodnutie by mali brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku.

Cena digitálnej mince robí pre Calo nasledujúcu predpoveď ceny:

