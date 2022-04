Aprílový nákupný zoznam: 3 altcoiny na zváženie práve teraz

Keďže začíname úplne nový mesiac, kryptotrh vyzeral v posledných týždňoch celkom dobre. Nálada investorov je teraz veľmi pozitívna a začíname byť svedkami toho, že väčšina coinov obnovuje straty zo začiatku roka. Apríl sa teda formuje ako dobrý nákupný trh, a preto:

Väčšina mincí má býčí výhľad v krátkodobom a strednodobom horizonte

Obavy súvisiace s konfliktom vo východnej Európe a zvyšovaním úrokových sadzieb sú teraz zohľadnené.

Investori končia vyčkávací prístup a vracajú sa späť na trh.

S ohľadom na tieto faktory sme si mysleli, že by bolo skvelé vytvoriť zoznam možných altcoinov, ktoré môžete zvážiť v apríli. Tu je:

Hedera (HBAR)

Hedera (HBAR) bola jednou z najvýkonnejších mincí za posledné dva marcové týždne. Odvtedy sme však zaznamenali prudký pokles. To by mohlo naznačovať, že minca v skutočnosti prešla korekciou, ktorú by ste očakávali po veľkej rally.

Riziká poklesu sú preto v porovnaní s inými coinmi relatívne nízke. Z tohto dôvodu je HBAR na apríl slušnou kúpou a so zlepšeným sentimentom na trhu je len otázkou času, kedy obnoví svoj býčí beh.

Waves (WAVES)

Rovnako ako HBAR, aj Waves (WAVES) zaznamenali podstatnú korekciu po bezprecedentnej rally. Minca v skutočnosti za posledných 7 dní stratila približne 46 %. Aj keď to nie je vždy dobré znamenie, stále je to očakávaný výsledok vzhľadom na druh rally, ktorú sme videli s WAVES.

Nexo (NEXO)