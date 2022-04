Aktuálna cena Astar je dnes 0,29 USD s 24-hodinovým objemom obchodovania 282,3 milióna USD. Dnes stratil viac ako desatinu svojej hodnoty.

Ak chcete vedieť, čo je Astar, môže vám poskytnúť dobrú návratnosť, ak si kúpite dip, a najlepšie miesta na nákup Astar, ste na správnom mieste.

Keďže ASTR je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť ASTR pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť ASTR práve teraz, postupujte takto:

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane ASTR.

Astar Network je centrum dApp na Polkadote, ktoré podporuje riešenia Ethereum, WebAssembly a vrstvy 2, ako sú ZK Rollups. Astar má za cieľ byť multireťazcovou platformou inteligentných zmlúv, ktorá bude podporovať viacero blockchainov a virtuálnych strojov.

Polkadot Relay Chain nepodporuje inteligentné zmluvy. Preto je dôležité, aby mal ekosystém parachain, ktorý umožňuje túto podporu všetkým vývojárom, ktorí chcú stavať v ekosystéme Polkadot.

Cieľom Astar je poskytnúť najlepšie riešenie pre všetkých vývojárov podporou EVM a vytvorením parachain, kde EVM a WASM smart kontrakty môžu koexistovať a navzájom komunikovať.

Astar môže byť lukratívna investícia, ale nájdite si čas na to, aby ste si prečítali aspoň niekoľko cenových predpovedí od popredných analytikov a urobili prieskum trhu skôr, ako sa zaviažu. Všetky investičné rady berte s rezervou.

GOV Capital predpovedá, že token ASTR spoločnosti Astar si zachová túto cenovú úroveň počas budúceho roka. To však nebude tento prípad o 5 rokov, keď sa predpokladá, že 1 ASTR sa bude obchodovať za 1,2 USD.

