Zdá sa, že cena Avalanche (AVAX) smeruje rovnakým smerom ako Terra (LUNA), hlavne preto, že je to jedno z kolaterálov, ktoré udržujú TerraUSD (UST), nový stablecoin Terra; ďalším kolaterálom je americký dolár, od ktorého sa UST odpojilo.

Po odpojení UST od amerického dolára sa jeho cena stala nestabilnou a v súčasnosti je na poklese, čo prinútilo Luna Foundation Guard (LFG), neziskovú organizáciu so sídlom v Singapure podporovanú TerraLabs, vyprázdniť svoju krypto rezervu na podporu stablecoinu. na jeho 1 dolár. To stavia spoločnosť AVAX do neistej situácie s obavami z masívneho výpredaja, pretože je jedným z hlavných podporovateľov UST.

Cena AVAX dnes zaznamenala masívny pokles po poklese o viac ako 35%.

V čase písania tohto článku sa AVAX obchodoval za 31,39 USD, čo je pokles o 36,28% po návrate z denného maxima 50,09 USD. Tento pokles sa zhoduje s poklesom UST, ktorý sa znížil o viac ako 86%.

Je dôležité poznamenať, že k de-fixácii amerického dolára UST došlo napriek snahe LFG pokúsiť sa vyprázdniť svoju krypto rezervu na podporu viazania UST. V súčasnosti má LFG 1,97 milióna AVAX v hodnote približne 74,75 milióna dolárov.

Snaha Avalanche býkov podporiť token AVAX

Avalanche býci sa zo všetkých síl snažili zastaviť pokles tokenu pod kľúčovú hranicu podpory blízko 36 USD, ale ich úsilie pomohlo tokenu získať späť asi 22% z dnešnej straty, pričom jeho cena sa vrátila z 32,50 USD na viac ako 39,50 USD a potom sa vrátila späť na 31,39 dolárov v čase písania.

Hoci je token zameraný na opätovné získanie býčieho trendu, stále čelí protivetru z prostredia vysokých úrokových sadzieb, ktoré znížilo nákupný sentiment na kryptotrhu.

To by mohlo viesť k tomu, že pár AVAX/USD znova otestuje 36 USD ako podporu pre pohyb rozpadu, čo môže viesť k cenovému riziku 20 USD.