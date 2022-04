Avalanche vs Cardano: Čo je lepšia kúpa AVAX, alebo ADA?

Avalanche a Cardano sú jedni z najväčších zabijakov Etherea. Ich cieľom je vytvoriť alternatívu k Ethereu, ktorá je rýchla, nákladovo efektívna a vysoko škálovateľná. Výsledkom je, že ich trhová kapitalizácia vyskočila na miliardy dolárov. V tomto porovnaní Avalanche vs Cardano vysvetlíme, do ktorého lepšieho investovať.

Avalanche

Avalanche je popredný blockchain, ktorý vyvinula spoločnosť Ava Labs. Sieť je známa svojimi závratne vysokými rýchlosťami, ktoré prekonávajú Ethereum a ďalšie siete. Avalanche dokáže spracovať až 4 500 transakcií za sekundu (TPS).

Avalanche je široko používaný vývojármi na vytváranie aplikácií vo všetkých odvetviach. Napríklad jej platforma DeFi má viac ako 200 aplikácií, ktoré majú kombinovanú celkovú uzamknutú hodnotu (TVL) viac ako 10 miliárd dolárov.

Avalanche predstavila niekoľko projektov na rast svojho ekosystému. V súčasnosti napríklad implementuje Avalanche Rush, čo je mnohomiliónový stimulačný program. Prevádzkuje aj ďalší fond, ktorého cieľom je poskytnúť zdroje tvorcom metaverse.

Preto je Avalanche lepšou investíciou, pretože jej sieť je už stabilná z hľadiska počtu aplikácií v ekosystéme. Rastie tiež rýchlo, pretože sieť si osvojilo viac vývojárov.

Na dennom grafe vidíme, že cena AVAX mala v posledných mesiacoch silný medvedí trend. Zostáva mierne pod 25-dňovým a 50-dňovým kĺzavým priemerom, zatiaľ čo oscilátory naďalej klesajú.

Preto je v krátkodobom horizonte pravdepodobné, že cena Avalanche bude naďalej klesať. Z dlhodobého hľadiska sa minca odrazí späť.

Cardano

Vo väčšine prípadov je Avalanche lepšia ako Cardano. Po prvé, Cardano bolo spustené v roku 2015, zatiaľ čo hlavná sieť Avalanche bola spustená v roku 2020. Napriek tomu má Cardano trhovú kapitalizáciu 27 miliárd USD, zatiaľ čo hodnota Avalanche je 18 miliárd USD.

Ďalším pozoruhodným faktorom je, že ekosystém Cardano je výrazne menší ako ekosystém Avalanche, pretože vývojári spustili svoje smart kontrakty v roku 2021. Zatiaľ čo Avalanche má TVL vo výške 10 miliárd dolárov, Cardano má len desať aplikácií DeFi a TVL viac ako 203 miliónov dolárov.

Na základe týchto štatistík je teda jasné, že Avalanche je lepšia investícia ako Cardano. Mohlo by to však znamenať aj to, že Cardano má dlhšiu dráhu rastu vzhľadom na to, že jeho sieť je vo fáze rastu.