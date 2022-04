Bahamy vedú krajiny na celom svete v kryptomenách emitovaných centrálnou bankou s ich piesočným dolárom

CBDC predstavujú mnoho výhod, pokiaľ ide o efektivitu platieb, rýchlosť a zníženie trenia

Vynárajú sa však aj niektoré veľmi reálne obavy o súkromie a otázky týkajúce sa vládnej moci

Centralizované vydávanie

Téma digitálnych mien centrálnej banky (CBDC) je téma, ktorá sa len začína predierať do povedomia hlavného prúdu.

Zatiaľ čo mnohí nadšenci kryptomien dúfajú, že ďalšie krajiny budú nasledovať príklad Salvádoru a prijmú Bitcoin ako zákonné platidlo, stablecoiny sa zdajú byť menej ambicióznym prípadom pre suverénnu adopciu, keďže sú imúnne voči volatilite, ktorá sužuje Bitcoin. Jednoducho digitálne iterácie ich fiat alternatív, výmenný kurz je fixovaný jedna k jednej a ich hodnota nekolíše.

Ale aj keď existujú krátkodobé príklady, ako je mesto Lugano vo Švajčiarsku, kde možno ako zákonné platidlo použiť decentralizované stablecoiny, ako je Tether (USDT), existuje aj veľa vlád, ktoré pracujú na svojich vlastných centralizovaných stablecoinoch.

Krajiny

Podľa PwC nikto nie je vyspelejší ako Bahamy, kde centrálna banka vydala digitálnu verziu bahamského dolára v októbri 2020. Hovorovo označovaný ako piesočný dolár, má presne rovnakú užitočnosť, právne postavenie a oprávnenie ako bežný fiat alternatíva.

Výhod je veľa. Rýchlosť, efektívnosť a bezpečnosť platieb sú hlavné, s celkovým znížením trenia vďaka blockchainu. Bahamy tiež dúfajú, že využijú publicitu iniciatívy a pomôžu tak národu ako krypto-centru Karibiku.

Sledovateľná povaha blockchainu tiež pomôže obmedziť pranie špinavých peňazí, falšovanie, podvody a všetky druhy finančných zločinov. Okrem toho sa v oznámení uvádzali výhody, ktoré by sa dali získať na trhu s pôžičkami, pričom CBDC dokáže „poskytnúť vynikajúce záznamy o príjmoch a výdavkoch, ktoré možno použiť ako podporné údaje pre žiadosti o mikropôžičky“.

Nevýhody

Nie všetky dôsledky CBDC sú však pozitívne. Sú tu veľmi reálne obavy o súkromie, pričom vláda teoreticky môže presne sledovať, čo míňate, kedy míňate a s kým to míňate. Účty môžu byť tiež zmrazené podľa ľubovôle – myslite na Tethera, ktorý v minulosti po hackoch zmrazil určité USDT.

To vyvoláva najrôznejšie otázky týkajúce sa potenciálneho dystopického scenára, v rámci ktorého by vlády mohli implementovať čoraz viac sci-fi pojmov, ako sú skóre sociálneho kreditu, ktoré sa automaticky využíva pri platbách. Povedzme, že vláda vedela, že ste minulú noc minuli 10 dolárov na hranie vo futbale, a to sa automaticky premietlo do vášho kreditného skóre – v horšom prípade vášho sociálneho skóre. Je ľahké nechať myseľ zablúdiť k sile, ktorá by dala autoritatívnejším vládam.

Je absolútna suverénna kontrola nad financiami občanov dobrá vec? Už ovládajú peňažné prostredie, pokiaľ ide o tlač, infláciu a úrokové sadzby, čo je dôvod, prečo sa mnohí obracajú na Bitcoin. S CBDC by mohli zaviesť sankcie podľa vlastného uváženia, mať úplný prehľad o vašom čistom imaní, daňových záväzkoch, výdavkových návykoch a mnohých ďalších aspektoch vášho života, vzhľadom na to, aké ústredné sú peniaze pri transakciách v dnešnom svete.

Záver

Práve teraz, našťastie, zostávajú tieto pojmy obmedzené na zápletky Black Mirror. CBDC však približujú potenciál týchto scenárov a otvárajú možnosť nevyspytateľnej moci pre suverénny štát. Absolútna centralizácia v rámci kryptomeny je nebezpečná hra vzhľadom na sledovateľný charakter blockchainu a k nemu pripojenú infraštruktúru digitálnej peňaženky.

Zatiaľ vedú Bahamy. Konkrétne v tomto prípade všetky systémy poukazujú na to, že je to len krok k efektívnosti a inovatívny nástroj, ktorý pomôže vybudovať širší kryptoekosystém pre karibskú krajinu.

Napriek tomu, že ostatné vlády – ako napríklad Čína – pracujú na iteráciách svojich vlastných CBDC, je opodstatnené sa obávať o potenciálnu silu, ktorú by tieto CBDC mohli poskytnúť, ak by sa využívali určitými spôsobmi. To platí najmä pre autoritatívnejšie vlády.