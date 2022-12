Oh, Sam.

Hanobeného zakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda zatkla v pondelok Bahamská polícia po tom, čo naňho USA vzniesli trestné obvinenia. Bahamy uviedli, že očakávajú, že aj USA budú v blízkej dobe žiadať o vydanie.

„V dôsledku prijatého oznámenia a materiálu, ktorý je v ňom poskytnutý, sa považovalo za vhodné, aby generálny prokurátor požiadal o zatknutie SBF a držal ho vo väzbe v súlade s naším zákonom o vydávaní osôb,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré pripisuje generálnemu prokurátorovi Ryanovi Pinderovi. .

Obvinenia voči Bankman-Fried údajne zahŕňajú podvody, sprisahanie s podvodmi, podvody s cennými papiermi, podvody s cennými papiermi a pranie špinavých peňazí. Obvinenia by mohli dostať Bankmana-Frieda do väzenia na desaťročia. Hops

To je funky výber poplatkov, ktorý odhaľuje, že Bankman-Fried naozaj urobil všetko.

Mal dnes o 10:00 EST svedčiť pred výborom Snemovne reprezentantov pre finančné služby o havárii FTX . To už neplatí, namiesto toho sa Bankman-Fried postaví pred Magistrátny súd v Nassau na Bahamách.

Keď sa Bankman-Fried vráti na americkú pôdu, súdny proces sa tak skoro neuskutoční. Ide o zločin historického rozsahu v nespočetných jurisdikciách a prípad si vyžiada veľa času.

SEC tiež osobitne obvinila Bankman-Freid, že oklamal investorov.

„Tvrdíme, že Sam Bankman-Fried postavil domček z kariet na základe podvodu, pričom investorom povedal, že je to jedna z najbezpečnejších budov v krypto,“ povedal Gary Gensler, predseda SEC. „Údajný podvod, ktorého sa dopustil pán Bankman-Fried, je výzvou pre kryptoplatformy, že musia dodržiavať naše zákony.“

Slon v miestnosti sa stane generálnej riaditeľke Alamedy Caroline Ellisonovej. Alameda je obchodná firma, ktorú tiež založil Bankman-Fried a kam sa posielali prostriedky zákazníkov na FTX, aby podporili veľké obchodné straty.

Predpokladalo sa, že Ellison bola v čase zatknutia v Hongkongu, ale možno ju videli v kaviarni na Manhattane, čo znamená, že je už na pôde USA.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022