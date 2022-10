Binance hack incident poukazuje na nebezpečenstvo decentralizácie

Natívny reťazec kryptoburzy Binance bol vo štvrtok pozastavený po zneužití, ktoré viedlo k odhaleniu miliónov dolárov kryptomien.

Tento incident očividne otriasol celým kryptosvetom, no pre mňa tiež upozornil na nebezpečenstvo decentralizácie.

Nechápte ma zle. Decentralizácia je pravdepodobne najväčším pilierom všetkého, na čom sú kryptomeny postavené. Je to koncept, ktorý má skutočnú šancu zvrátiť všetko, čo vieme o financiách, peniazoch a ekonomike vo všeobecnosti. Môže urobiť svet lepším miestom.

Incident na Binance však poukazuje na to, že v tejto ranej fáze kryptomeny – nezabúdajme, že Satoshi Nakamoto napísal svoju bielu knihu o bitcoinoch až v roku 2008 – že decentralizácia predstavuje aj niektoré veľmi reálne riziká.

Útočník sa zameral na Binance chance vo štvrtok neskoro večer, pričom počiatočné pohyby na reťazci naznačovali, že v ich zameriavači boli dva milióny tokenov BSC.

BNB Chain odhaduje, že sa presunuli aktíva v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov, ale potvrdili, že aktíva v hodnote 7 miliónov dolárov boli takmer okamžite zmrazené, čím sa znížili celkové straty.

Rozhodnutie zastaviť celý reťazec je od Binance úžasným krokom. Ako som povedal, blockchainy majú byť decentralizované. Táto epizóda ukazuje, že BNB je pravý opak.

Je zrejmé, že to prináša najrôznejšie problémy. Kryptopuristi sa búria v tom, že ide doslova o jednu spoločnosť, ktorá riadi celý ekosystém – presne to isté ako Web 2.0 a proti čomu sa kryptomeny údajne snažia bojovať.

Majú pravdu. Schopnosť Binance zmraziť 7 miliónov dolárov ukazuje, že napriek tomu, že ide proti mantre kryptomien, centralizácia má tiež svoje výhody. 7 miliónov dolárov môže blednúť v porovnaní s celkovou veľkosťou porušenia tu, ale stále je to sakra veľa peňazí. A toto je ešte len začiatok – kým si to prečítate, môže byť zabavených viac.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022