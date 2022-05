Binance, najväčšia svetová burza kryptomien podľa objemu obchodov, oznámila obnovenie spotového obchodovania s pármi Terra (LUNA) a TerraUSD (UST).

Kryptomena pozastavila obchodovanie s LUNA/BUSD a UST/BUSD v dôsledku krachu spoločnosti Terra. Binance však v znamení toho, že trh ešte môže zaznamenať oživenie UST stablecoinu a momentálne „pochovaného“ LUNA, umožňuje obchodovanie.

Burza napísala v oznámení svojim používateľom, že rozhodnutie nasleduje po kroku validátorov blockchainu Terra „obnoviť produkciu blokov, deaktivovať swapy na reťazci a zatvoriť IBC kanály“.

„Obnoví spotové obchodovanie pre nasledujúce obchodné páry o 14:00 UTC, 13. mája 2022. LUNA/BUSD a UST/BUSD.”

May 13, 2022