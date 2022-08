BitBox02 Review – je to dobrá voľba pre chladiareň?

Tento rok bol zatiaľ na trhoch s kryptomenami brutálny. Medzi medvedími udalosťami bola skupina centralizovaných subjektov, ktoré vyhlásili bankrot, z ktorých najvýznamnejší bol Celsius.

Na tomto pozadí vyznieva mantra „nie vaše kľúče, nie vaše mince“ pravdivejšie ako kedykoľvek predtým. Keďže nákaza sa šíri celým odvetvím, existuje len jeden spôsob, ako si môžete byť úplne istí, že váš bitcoin (a ďalšie kryptomeny) sú v bezpečí. A to je chladenie – niečo, čo som varoval v deň, keď sa UST kolík začal šmýkať.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022