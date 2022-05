Mnohí považujú Bitcoin za platobnú sieť, ale Sam Bankman-Fried si to nemyslí.

Generálny riaditeľ kryptomenovej burzy FTX Sam Bankman-Fried pre Financial Times povedal, že si nemyslí, že Bitcoin má budúcnosť ako platobná sieť.

Podľa generálneho riaditeľa FTX kvôli neefektívnosti a vysokým environmentálnym nákladom bitcoinu nie je ideálne slúžiť ako platobná sieť. Povedal;

„Bitcoinová sieť nie je platobná sieť a nie je to sieť škálovania.“

Bankman-Fried poukázal na to, že systém proof of work overovania blockchainových transakcií, ktorý je základom Bitcoinu, nemá to, čo je potrebné na dosiahnutie škálovateľnosti.

Preto sa nedokáže vyrovnať s miliónmi transakcií, ktoré by boli potrebné na to, aby sa kryptotoken stal efektívnym platobným prostriedkom. Dodal, že;

„Veci, s ktorými robíte milióny transakcií za sekundu, musia byť mimoriadne efektívne a ľahké a musia mať nižšie náklady na energiu. Sú dôkazom stávok sietí.“

Komentáre Bankmana-Frieda prišli na pozadí veľmi náročného týždňa pre širší trh s kryptomenami. Bitcoin prvýkrát v tomto roku klesol pod úroveň 30 000 $ a naďalej sa obchoduje pod touto hranicou.

Kríza Terra mala za následok, že trh s kryptomenami stratil v priebehu niekoľkých dní viac ako 300 miliárd dolárov.

Trh s kryptomenami ešte nezačal silné oživenie, keďže celková trhová kapitalizácia zostáva pod 1,3 bilióna dolárov.

Bitcoin sa v posledných mesiacoch dostal pod paľbu pre svoju masívnu spotrebu energie. Sam Bankman-Fried je tiež opatrný pri využívaní energie bitcoínov a verí, že je to jedna z vecí, ktoré brzdia sieť. Povedal;

„Musí to byť tak, že to nezväčšíme až do bodu, kedy nakoniec vynaložíme 100-krát toľko ako dnes na náklady na energiu pri ťažbe.“

Napriek svojej kritike Bankman-Fried povedal, že bitcoin má stále miesto na trhu s kryptomenami. Dospel k záveru, že;

„Nemyslím si, že to znamená, že bitcoin musí odísť. Token môže mať stále budúcnosť ako aktívum, komodita a uchovávateľ hodnoty podobne ako zlato.“