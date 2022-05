Zdá sa, že bitcoin (BTC) sa mierne zotavil po jednom z jeho najhorších pádov v roku 2022. Minca klesla pod 30 000 USD prvýkrát od júla minulého roka. Tá sa však o pár dní prudko odrazila. Tu sú hlavné poznatky:

BTC sa momentálne pohybuje nad 31 000 $ po miernom oživení za posledných 24 hodín

Stále však zostáva značné riziko poklesu, ktoré by mohlo stlačiť BTC pod 30 000 USD

Býčia divergencia RSI však naznačuje, že by mohlo dôjsť k nárastu smerom k 34 000 USD

Zdroj údajov: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Ako sa môže vyvíjať cena

Bitcoin (BTC) klesol pod 30 000 USD prvýkrát za takmer 10 mesiacov. Hoci minca zaznamenala v roku 2022 prudší pokles, nikdy neprekročila 30 000 USD. Mega-cap sa však takmer okamžite obnovil a teraz sa pohybuje nad 31 000 dolármi.

Napriek tomu stále zostáva veľké riziko poklesu. V skutočnosti existujú obavy, že pomalý sentiment investorov a prebiehajúca širšia korekcia na trhu by mohli sraziť BTC na 20 000 USD pred akýmkoľvek budúcim býčím behom. Ukazovatele dynamiky však ukazujú, že existuje príležitosť na krátkodobé zisky.

Očakávame, že BTC otestuje 34 000 dolárov na základe súčasnej divergencie RSI. Tempo vzostupu však zostáva výrazne obmedzené. Ak sa nestane niečo drastické, čo by zmenilo sentiment, BTC sa pravdepodobne vypredá po dosiahnutí 34 000 $ a môže tiež znova stratiť podporu 30 000 $.

Kde bude dno BTC?

Mnoho analytikov tento rok očakávalo určitú korekciu bitcoinu. Cena však klesla výrazne, ako sa očakávalo. Ak BTC nedokáže zostať nad 30 000 $, uvidíme obrovský pokles ceny.

V skutočnosti sú riziká poklesu pod 30 000 USD také vážne až do bodu, kedy by sa BTC mohlo dostať do voľného pádu, keď sa pevne usadí pod 30 000 USD. Väčšina analytikov sa obáva, že minca by mohla pred ďalším spustením dosiahnuť dno na úrovni 20 000 USD.