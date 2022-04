MicroStrategy investovala do bitcoinov za posledných pár rokov miliardy dolárov a má v úmysle zvýšiť svoje investície.

CEO MicroStrategy Michael Saylor je presvedčený, že Bitcoin je menej rizikový ako dlhopisy. Toto vyhlásenie urobil po tom, čo vo veľkom vsadil na Fidelity, ktorá nedávno predstavila svojim klientom ponuku bitcoinov 401(k).

Saylor pre CNBC povedal , že je spokojný s najnovšou ponukou Fidelity a verí, že sa z dlhodobého hľadiska výrazne vyplatí. Spoločnosť Fidelity Investments sa stala poskytovateľom dôchodkového plánu v Spojených štátoch, ktorý ponúka bitcoiny ako možnosť na účtoch 401 (k).

Spoločnosť spravujúca aktíva uviedla, že do polovice roka predstaví svojim klientom opciu Bitcoin 401(k). Fidelity spravuje aktíva v hodnote viac ako 2,7 bilióna dolárov a v súčasnosti je najväčším poskytovateľom 401(k) v Spojených štátoch.

Saylor bol nadšený týmto najnovším vývojom a komentoval to;

„Bitcoin je digitálny majetok, a preto je ideálnym aktívom pre dôchodkový plán,“ povedal Saylor v utorok pre CNBC. „Je to menej riskantné ako dlhopisy, ako akcie, ako komerčné nehnuteľnosti, ako zlato. Bolo to tak trochu postavené na toto. Je to technická výzva ponúknuť plán sporenia 401(k) a Fidelity to prekonala. Takže sme sme naozaj potešení, že to môžeme ponúknuť našim zamestnancom,“ povedal. „Fidelity poukázala na problém – v súčasnosti je 80 miliónov Američanov, ktorí vlastnia alebo vlastnili digitálne aktíva.“

Saylor dodal, že prijatie Fidelity by vyplnilo dôležité vákuum na trhu investičných produktov.

Bitcoin mal v posledných mesiacoch nedostatočnú výkonnosť a momentálne sa obchoduje pod 40 000 $ za coin. Saylor však tvrdí, že je optimistický, pokiaľ ide o dlhodobý cenový potenciál poprednej kryptomeny. Povedal;

„Maximalisti kupujú veci, aby ich dali svojim vnúčatám, a majú priemernú cenu v dolároch. Všetci sú už in, takže neovládajú trh. Technokrati si myslia, že je to ďalšia veľká technologická sieť ako Google alebo Facebook. Keď sa cítia býčí, pokiaľ ide o technológiu, nakupujú. Keď sa cítia medvedí v súvislosti s technológiou, predávajú. Obchodníci si myslia, že ide o korelované aktívum alebo nesúvisiace aktívum s rizikovými aktívami v závislosti od ich nálady. Práve teraz si myslia, že koreluje s rizikom. Ak teda predávajú riziko, predávajú aj bitcoiny,“

Saylor povedal, že obchodníci a technokrati v súčasnosti kontrolujú trh s bitcoinmi, ale maximalisti z dlhodobého hľadiska vyhrajú.