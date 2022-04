Širší trh s kryptomenami mal v posledných dňoch nedostatočnú výkonnosť.

Trh s kryptomenami je od začiatku týždňa podpriemerný. Za posledných 24 hodín celkový trh s kryptomenami stratil viac ako 4 % svojej hodnoty, čo má za následok pokles celkovej trhovej kapitalizácie pod 1,9 bilióna dolárov.

Bitcoin zostáva vedúcou kryptomenou podľa trhovej kapitalizácie, ale naďalej trpí kvôli medvedím náladám, ktoré sú v súčasnosti v hre. Za posledných 24 hodín Bitcoin stratil viac ako 5 % svojej hodnoty.

V čase tlače sa bitcoin obchoduje za 40 171 USD po krátkom poklese pod úroveň podpory 40 000 USD spred niekoľkých hodín. Za posledných sedem dní stratil bitcoin viac ako 13 % svojej hodnoty, čím efektívne vymazal zisky, ktoré nahromadil koncom minulého mesiaca.

Bitcoin sa predtým obchodoval okolo 45 000 USD a býčia dynamika znamenala, že by mohol napadnúť psychologickú úroveň 50 000 USD. So súčasným trendom na trhu by však bitcoin mohol mať v najbližších dňoch alebo týždňoch problémy s ubránením svojej pozície nad 35 000 $.

Kľúčové úrovne na sledovanie

4-hodinový graf BTC/USD je momentálne medvedí, keďže bitcoin naďalej nedosahuje výkonnosť. Technické ukazovatele tiež ukazujú, že ide o jednu z najhorších mien spomedzi 10 najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie.

Línia MACD klesla pod neutrálnu zónu, čo v súčasnosti naznačuje silnú medvediu dynamiku pre Bitcoin.

14-dňový index relatívnej sily 31 ukazuje, že Bitcoin je momentálne v prepredanom regióne.

Ak bude medvedí moment pretrvávať, Bitcoin by mohol pred koncom dňa klesnúť pod prvú hlavnú podpornú cenu na úrovni 38 886 USD. Krátkodobo by však mala obhájiť svoju pozíciu nad druhou hlavnou úrovňou podpory na úrovni 37 528 USD.

Ak sa však býčia dynamika vráti, Bitcoin by sa mohol v najbližších hodinách obchodovať nad úrovňou odporu 42 000 dolárov. Na opätovné dosiahnutie úrovne 44 000 $ v priebehu nasledujúcich hodín alebo dní by potrebovalo podporu širšieho trhu.