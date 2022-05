Miliardár Warren Buffet je jedným z najväčších kritikov bitcoinu a počas nedávneho prejavu opäť zaútočil na kryptomenu.

Generálny riaditeľ Berkshire Hathaway Warren Buffet zaútočil na Bitcoin na svojom výročnom stretnutí akcionárov. Podľa Buffeta Bitcoin nič nerobí a nekúpil by ho ani keby sa predával za 25 dolárov. Povedal;

„Neviem, či to pôjde hore alebo dole v budúcom roku, alebo o päť či desať rokov. Ale jedinou vecou, ktorou som si celkom istý, je, že nič neprodukuje. Má to kúzlo a ľudia pripojili mágiu k mnohým veciam. Ak by ste mi povedali, že vlastníte všetky bitcoiny na svete a ponúkli by ste mi ich za 25 dolárov, nevzal by som si ich, pretože čo by som s nimi robil? Tak či onak by som ti to musel predať späť. Nič to nespraví.“

Buffet kritizoval Bitcoin pri niekoľkých príležitostiach za posledných pár rokov. To však nezabránilo tomu, aby sa trh s kryptomenami vyvíjal a rástol. Kryptoekosystém dosiahol v novembri 2021 historické maximum 3 bilióny dolárov a trhoví experti veria, že v nasledujúcich rokoch zaznamená ďalšie zisky.

Podpredseda Berkshire Hathaway Charlie Munger tiež kritizoval Bitcoin a uviedol, že;

„Vo svojom živote sa snažím vyhýbať veciam, ktoré sú hlúpe a zlé a spôsobujú, že vyzerám zle a bitcoin robí všetky tri.“

Bitcoin zostáva najväčšou kryptomenou na svete so 41 % dominanciou na trhu. Celková trhová hodnota bitcoinov sa blíži k 750 miliardám dolárov, čo je pokles v porovnaní s viac ako 1 biliónom dolárov zaznamenaným pred šiestimi mesiacmi.

Bitcoin sa v posledných týždňoch trápil okolo úrovne 40 000 dolárov. Od dosiahnutia historického maxima 69 000 dolárov v novembri 2021 bitcoin stratil viac ako 40 % svojej hodnoty.

Medvedí sentiment na trhu hustne a krátkodobý výhľad trhu je momentálne negatívny.