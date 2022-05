Bitcoin v pondelok skĺzol pod 32 000 USD a je nebezpečne blízko k prelomeniu úrovne 32,5 000 USD uprostred veľkého výpredaja naprieč kryptomenami a akciami.

Keď hodnota BTC/USD za posledných 24 hodín klesla o viac ako 7 %, býci sa pozerajú smutne na cenové úrovne zaznamenané v júli 2021, pričom údaje o reťazci naznačujú ešte väčší pokles.

Keď sa krypto predáva popri akciách, viac BTC sa dostalo do straty. Podľa platformy na analýzu reťazcov Glassnode volatilný pokles cien pod 33 000 dolárov hodil ďalších 10 % ponuky bitcoinov do červených čísel.

Minulý týždeň spoločnosť Glassnode zdôraznila, že pokles na minimá 33 000 dolárov privedie viac ľudí, najmä krátkodobých investorov, do nerentabilnosti.

Bitcoin sa v tom čase pohyboval okolo 38 000 $, ale poklesy zaznamenané za posledných pár dní zrejme vystrašili veľkú skupinu krátkodobých držiteľov, aj keď sa akcie vypredali, aby bolo vidieť, že širší trh s rizikom hľadí na väčšiu bolesť.

Bitcoinové býky zostávajú tento týždeň pod tlakom, pretože ceny klesajú späť na 33,8 000 USD a ziskovosť siete klesá o ~ 10 %. Slabosť sa objavila naprieč tokmi produktov ETF, znížením ponuky stablecoinov a naliehavosťou investorov vložiť mince na burzy, väčšinou v reakcii na volatilitu smerom nadol ,“ napísala firma vo svojom týždennom bulletine .

Bitcoin je teraz o viac ako 53 % nižší zo svojho novembrového historického maxima nad 69 000 $. Podľa Glassnode by to mohlo byť ešte viac bolesti, ak sa súčasný pokles porovná s predchádzajúcimi medvedími trhmi.

Po prvé, prepad zaznamenaný v júli 2021 poslal BTC na cenovú úroveň, ktorá bola o 54,2 % nižšia ako jeho ATH. Medvedie trhy, ku ktorým došlo v rokoch 2015, 2018 a marci 2020, boli ešte bolestivejšie, pričom kapitulácia poslala bitcoinom -77,2 % a -85,5 % z jeho historických maxím.

Ziskovosť siete klesla na približne 60 % s posledným poklesom ceny BTC, ktorý posunul vlajkovú loď kryptomien na „prah bolesti“ podobný predchádzajúcim medvedím trhom. Úrovne ziskovosti sú tiež podobné tým, ktoré boli zaznamenané na medvedích trhoch v rokoch 2018 a 2019-20.

„Treba však poznamenať, že oba prípady boli pred záverečným kapitulačným splachovaním,“ dodali analytici firmy v správe.

Obchodník s kryptomenami a analytik HornHairs sa domnieva, že dno ešte nenastalo a že je pravdepodobná ešte väčšia bolesť.

„Ak sa pozrieme na priemerný čas od najvyšších hodnôt cyklov k minimám cyklov, ako aj na priemerné minimá časových cyklov, ktoré sa vyskytnú pred ďalším polovičným rozdelením, september až november tohto roka by bol historicky najviac podobný predchádzajúcim cyklom, pokiaľ ide o časové rozpätie na formovanie dna.”

Graf zobrazujúci historický pohyb cien BTC. Zdroj: HornHairs na Twitteri .

Podľa Michaela van de Poppea, obchodníka na plný úväzok a špičkového kryptoanalytika, investori možno budú chcieť sledovať aktuálne cenové úrovne BTC. Podľa jeho názoru by táto oblasť mohla poskytnúť „odrazovú hru“.

#Bitcoin at this level should be interesting to keep an eye on.

Didn't bounce towards $37.5K, but has been taking all the liquidity beneath the lows of 2022 and that should be a bounce play. pic.twitter.com/GMsToZTZMN

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 9, 2022