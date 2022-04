Trh s kryptomenami mal cez víkend podpriemernú výkonnosť a Bitcoin by mohol čoskoro zaznamenať ďalšie straty.

Širší trh s kryptomenami mal cez víkend medvedí trend. Za posledných 24 hodín celková trhová kapitalizácia kryptomien klesla o viac ako 4 % a v súčasnosti presahuje 1,7 bilióna dolárov.

Za posledných sedem dní stratil širší kryptotrh viac ako 200 miliárd dolárov. Bitcoin zostáva kryptomenou číslo jedna podľa trhovej kapitalizácie, ale v posledných dňoch zaznamenal straty.

V čase tlače sa bitcoin obchoduje nad 38 000 $ za coin, čo je za posledných 24 hodín pokles o viac ako 2 %. Ak sa udrží dynamika trhu, Bitcoin by mohol čeliť ďalšiemu predajnému tlaku a do konca týždňa by mohol skĺznuť k psychologickej úrovni 35 000 $.

Kľúčové úrovne na sledovanie

4-hodinový graf BTC/USD je momentálne medvedí, keďže medvedí sentiment na trhu hustne. Technické ukazovatele ukazujú, že BTC by v najbližších hodinách a dňoch mohol utrpieť ďalšie straty.

Čiara MACD je pod neutrálnou zónou, čo naznačuje silnú medvediu dynamiku pre Bitcoin. 14-dňový index relatívnej sily 48 ukazuje, že Bitcoin by mohol čoskoro vstúpiť do prepredaného regiónu, ak bude súčasný stav na trhu pretrvávať.

Ak medvede zostanú pod kontrolou, Bitcoin by mohol pred koncom dňa skĺznuť pod prvú hlavnú úroveň podpory na úrovni 37 102 USD. Bolo by to prvýkrát, čo sa Bitcoin bude obchodovať pod 38 USD od začiatku mesiaca.

V prípade predĺženého medvedieho behu by mohol byť bitcoin nútený brániť druhú veľkú úroveň odporu na úrovni 35 289 USD. Bitcoin od februára netestoval psychologickú úroveň 35 000 dolárov.

Ak však býci opäť získajú kontrolu, Bitcoin by mohol v najbližších hodinách otestovať úroveň odporu 40 000 dolárov. Druhá veľká úroveň odporu na úrovni 42 154 USD by mala obmedziť akýkoľvek ďalší pohyb nahor v krátkodobom horizonte.