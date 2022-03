Bitcoin prekonal kľúčové úrovne odporu a dosiahol maximá, ktoré boli naposledy zaznamenané vo februári, pričom nárast podporili rôzne makro faktory.

Bitcoin za posledný týždeň získal 10 % a vyšplhal sa tak na najvyššiu cenovú úroveň od 24. februára, keď sa krátko obchodoval nad 45 000 USD.

V piatok sa bitcoinový pár (BTC-USD) zvýšil o viac ako 4 % v intradenných ziskoch a dosiahol maximá tesne nad cenovým bodom 45 000 USD. Dvojica odvtedy ustúpila, ale v čase písania tohto článku zostala vysoko nad 44 700 $.

Vzostup poprednej kryptomeny nasleduje po týždňoch obchodovania na diaľku, pričom úľava sa za posledný mesiac zvýšila, zmiernená sentimentom voči riziku vyvolanému rusko-ukrajinskou vojnou a vplyvom rastúcej inflácie na akcie.

Podľa analytika GlobalBlock Marcusa Sotirioua však tento týždeň vzostupný sentiment vyvrátil humbuk okolo čerstvej akumulácie od zakladateľa a generálneho riaditeľa Terra Labs Do Kwona.

Kwon, ktorý nedávno uzavrel dve stávky v hodnote 11 miliónov dolárov na cenu Terra (LUNA), ktorá bude do marca budúceho roka vyššia ako 90 dolárov, predstavil „plán akumulácie bitcoínov za 3 miliardy dolárov“.

do kwon: announces plans to acquire $3 billion dollars worth of #bitcoin in the immediate term

bitcoin magazine: 🦗🦗🦗

— udiverse🔺 (@udiWertheimer) March 19, 2022