Bitcoin stráca zásadnú podporu 35 000 dolárov – mali by ste ho držať alebo predať?

Bitcoin (BTC) pokračuje v páde už 5 dní v rade. Hrozí, že mega-cap vstúpi na medvedí trh sotva niekoľko týždňov po tom, čo sa vyšplhal nad 45 000 dolárov. Ale keďže slabosť pokračuje, investori čelia veľkej dileme. Mali by ste držať alebo predať? Viac analýz o tom neskôr, ale najskôr niekoľko ukazovateľov:

Bitcoin stratil kľúčovú podporu 35 000 $, čo je psychologicky dôležité.

Minca klesla pod 31 000 USD v jednom bode počas intradenného obchodovania, aj keď sa zotavila.

Širší výpredaj na kryptotrhu bude pravdepodobne pokračovať aj v najbližších dňoch.

Zdroj údajov: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Držte alebo predajte

Jedna veľká dilema, ktorej investori do bitcoinov čelia, je, či držať alebo predať. Teraz existuje mnoho spôsobov, ako sa na to pozrieť. Na jednej strane, ak ste si kúpili BTC pár rokov dozadu, stále ste v peniazoch. Väčšina investorov sa však vždy sústredí na výhľad do budúcnosti, na rozdiel od toho, čo sa už stalo.

Takže, aby ste sa mohli rozhodnúť, či držať alebo predávať BTC, je dôležité vedieť, kam smeruje. Obdobie slabosti, ktoré sme videli v posledných týždňoch, sa tak skoro neskončí. Spomaľujúca sa globálna ekonomika a rozpálená inflácia tlačia krypto aktíva nadol.

Tieto ekonomické podmienky tak skoro nezmiznú a investori BTC preto musia byť pripravení na predĺžené obdobie volatility. BTC je však stále zadržaný. Minca sa pravdepodobne vráti nad 50 000 dolárov pred koncom roka.

Ako zobraziť tento výpredaj

Výpredaje v roku 2022 sa v kryptomenách stali až príliš bežnými. Tento sa však javí ako rozhodujúcejší, pretože súvisí s akciovými trhmi.

Možno vidíme konečnú bitcoinovú korekciu. Pred nákupom BTC by preto bolo najlepšie počkať, kým sa cenová akcia trochu stabilizuje.