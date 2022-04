Bitcoin v nasledujúcom týždni: Ako by sa mohlo 52 000 dolárov stať skutočnosťou

Bitcoin (BTC) má za sebou dva týždne veľmi bohaté na udalosti. Na konci marca minca prudko vzrástla, len aby nedosiahla 200-dňový SMA okolo 48 000 USD. Odvtedy prudko klesla, ale v nasledujúcom týždni by mohlo dôjsť k ďalšiemu rastu. Tu je niekoľko dôležitých zmien:

BTC sa konsolidoval nad dvoma dôležitými zónami podpory vo výške 42 000 USD a 40 000 USD.

Cenová akcia dosiahla vzostupný prechod medzi 50- a 100-dňovým SMA.

Tieto technické indikátory naznačujú, že coin sa chystá prudko rásť s minimálnym rizikom poklesu.

Zdroj údajov: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Cesta k 52 000 USD

Bitcoin ukázal na začiatku apríla trochu slabosť. Potom, čo otestoval svoje 200-dňové SMA okolo 48 000 $, minca nedokázala prejsť a ako taká potom prudko klesla. V skutočnosti BTC klesol posledné 3 dni v rade.

No napriek tomu je tu ešte veľa nádeje na optimizmus. Po prvé, BTC zostáva nad dvoma silnými zónami podpory 42 000 USD a 40 000 USD. To znamená, že riziko poklesu zostáva veľmi malé. BTC sa tiež podarilo dosiahnuť prechod medzi 50- a 100-dňovým SMA. To naznačuje býčie zarovnanie a BTC by mohlo vypuknúť v najbližších dňoch.

Prelom nakoniec posunie cenovú akciu smerom k rozhodujúcej zóne dopytu nad 46 000 USD. Keď sa to stane, pravdepodobne to spustí masívne nákupy, ktoré v konečnom dôsledku prelomia 200-dňové SMA, čím sa BTC posunie k 52 000 USD.

Je čas kúpiť bitcoiny (BTC)?

Áno, toto je čas na nákup. BTC sedí nad veľmi silnou podporou, takže je neprabdepodobné, že ešte viac klesne.

Keď si uvedomíte, že potenciálny rast je dosť vysoký, má zmysel hromadiť BTC. V najbližšom období očakávame zisky aspoň 25 %. Okrem toho aj dlhodobý výhľad vyzerá veľmi pozitívne.