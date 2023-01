Bitcoinový „hedge“ príbeh je mŕtvy, pretože špekulatívne cenové akcie pokračujú

Kľúčové informácie

Kryptomeny vzrástli, aby začali rok na pozadí očakávaní, že úrokové sadzby môžu byť znížené skôr, ako sa očakávalo

To je v protiklade s názorom, že kryptomeny sú nekorelované, čo dokazuje, že je nepravdivé

Posúdenie cenovej akcie kryptomien počas pandémie a následného cyklu zvyšovania sadzieb ukazuje mimoriadne rizikovú triedu aktív, ktorá sa pohybuje v súlade s inými špekulatívnymi triedami aktív.

Za posledných pár mesiacov sa trhy zmenili na zelenú v dôsledku zmäkčovania údajov o inflácii na celom svete. Crypto nezostali zo zoznamu pozvaných, pričom digitálne aktíva prudko vzrástli na najsilnejšiurally za posledných 9 mesiacov .

Ak niekedy existovali nejaké pochybnosti (a teraz by už naozaj nemali byť), raz a navždy to dokazuje, že akýkoľvek príbeh o kryptomenách ako nekorelovanom aktíve je mŕtvy.

Pandemický býčí beh

Aby sme rýchlo zrekapitulovali posledných pár rokov v kryptolande, trieda aktív sa spočiatku prudko posunula nahor, keďže centrálne banky na celom svete uplatňovali politiku ultra nízkych úrokových sadzieb.

Keď sa ekonomiky zastavili pre poslednú čiernu labuť, pandémiu COVID-19, krajiny čelili v 1. štvrťroku 2020 veľmi neistým vyhliadkam. S blokádami, ktoré zachvátili celý svet, boli centrálne banky nútené urobiť, čo bolo v ich silách, aby stimulovali tieto náhle zatvorenie. spoločnosti.

Prišli stimulačné balíčky bezprecedentného rozsahu.

So všetkými týmito stimulmi a generačne lacnými peniazmi sa rizikové aktíva stali banánmi. Najväčším lídrom zo všetkých bola kryptomena. Niektorí tvrdili, že aktíva rastú v dôsledku nevyhnutnej inflácie, ktorá by bola výsledkom celej tejto expanzívnej menovej politiky, keďže kryptomeny boli zaistením proti systému fiat. Argument by neobstál.

Prechod na novú paradigmu úrokových sadzieb

Rok 2022 skutočne priniesol prudký nárast inflácie a tentoraz boli centrálne banky nútené urobiť opak – agresívne zvýšiť sadzby, keďže životné náklady neúprosne stúpali do špirály.

To obmedzilo rizikové aktíva, ako sa uvádza v príručke. Zo systému sa vysáva likvidita, čím sa potláča dopyt. Investori teraz majú alternatívne vozidlá, do ktorých môžu zaparkovať svoje bohatstvo a získať výnos, pričom štátne pokladničné poukážky garantované vládou teraz ponúkajú rozumné alternatívy, na rozdiel od nulových sadzieb predtým (alebo záporných v niektorých krajinách).

Ale kryptomena nasledovala zvyšok svetových rizikových aktív nadol. Nielen to, ale rozsah kolapsu v sektore sa nepodobal ničomu, čo sme už dlho videli v hlavnej triede aktív. Bitcoin oholil viac ako tri štvrtiny svojej trhovej kapitalizácie a vyšiel priaznivo v porovnaní s altcoinmi, z ktorých mnohé boli zdecimované.

A teraz, posledných pár mesiacov prinieslo optimistickejšie údaje o inflácii. Čísla sú stále desivé, no vkradlo sa len trocha pozitivity, že to najhoršie už možno pominulo. Samozrejme, v Európe stále prebieha vojna a teraz sa zvýšili obavy, že recesia môže byť bezprostredná (ak už nie tu), ale hej – oslavujme, čo vyhráme.

Akciový trh sa opatrne plížil nahor, pretože trh sa presúva k očakávaniu, že vysoké úrokové sadzby skončia skôr, ako sa pôvodne očakávalo.

Jediná vec je, že kryptomeny tiež vzrástli. Nielen to, ale má vytlačené zisky, ktoré vyhadzujú z vody pohyby na akciových trhoch.

Čo, viete, trochu naznačuje, že to vôbec nemusí byť zaistenie inflácie. Keď inflácia opäť klesá a pravdepodobnosť nižších sadzieb a ďalšie expanzívne obdobie rastie, kryptomeny rastú. Choď na to.

Korelácia vs akciový trh zostáva vysoká

Dôkaz je v pudingu. Pri pohľade na cenový graf S&P 500 verzus bitcoín je celkom jasné, že korelácia je tu výrazná – pričom kľúčovou premennou sú úrokové sadzby.

Doslova je kryptomena opakom nekorelovaného aktíva – v posledných rokoch sa pohybovala v súlade s akciovým trhom.

Je však zaujímavé, že sa vyskytli obdobia oddelenia. Bohužiaľ, prišli uprostred krypto-špecifických pádov. Aby som to ukázal, vykreslil som koreláciu Bitcoin/S&P 500 voči cene Bitcoinu za posledných pár rokov.

Korelácia bola vysoká, okrem niekoľkých viditeľných období – všetky nastali, keď cena bitcoinu prudko klesla. Najnovším príkladom bol november 2022, keď sa kryptomeny zakolísali uprostred krachu FTX .

Tu naozaj nie je žiadna debata. Kryptomeny sú vysoko korelované, extrémne rizikové aktívum. Jedinou otázkou je, či dokáže z dlhodobého hľadiska zbaviť tohto prívlastku. Ale akákoľvek myšlienka spochybňujúca, že to nie je v súčasnosti divoko špekulatívne, je v rozpore.