Bitech predstavuje riešenie ťažby zelenej energie

Bitech Technologies Corporation, medzinárodný poskytovateľ technologických riešení, plánuje rozšíriť svoje podnikanie a zamerať sa na predstavenie technológie Tesdison, samonabíjacej, patentovanej technológie, ktorá poskytuje efektívne zelené energetické riešenie pre ťažbu kryptomien, informoval o tom Coin Journal z tlačovej správy .

Spoločnosť sa venuje poskytovaniu súboru riešení zelenej energie so zameraním na ťažbu kryptomien a dátové centrá. Oznamuje tiež zmenu názvu spoločnosti na Bitech Technologies Corporation, ktorá je súčasťou plánu expanzie.

Energetická účinnosť až 99 %.

Tesdison, ktorého meno je kombináciou Tesla a Edison, je vysoko efektívny systém na výrobu a nabíjanie elektrickej energie. Očakáva sa, že technológia patentovaná v USA bude slúžiť ako efektívne riešenie na úsporu energie s energetickou účinnosťou až 99 %.

Nahradí drahé ASIC (aplikačné špecifické integrované obvody), ktoré v súčasnosti baníci využívajú. Táto technológia tiež zníži obrovské účty za elektrinu.

Technológia Tesdison, ktorá sa bude používať v USA, Kanade, Európskej únii, Japonsku, Južnej Kórei a mnohých ďalších krajinách sveta, bude mať tieto výhody:

Prevádzka mimo siete bez pripojenia k sieti;

Modulárne, škálovateľné úložisko a výroba energie;

Bez obmedzenia vybíjania

Neprerušovaná, stála dodávka elektriny pri akomkoľvek požadovanom napätí.

Generovanie až 100% pôvodného výkonu energie;

Nepretržité dodávky obnoviteľnej energie;

Nekonečne škálovateľné

Vďaka svojej nekonečnej škálovateľnosti môže technológia Tesdison spĺňať rôzne požiadavky a potreby klientov. Medzi jeho očakávané zelené výhody patria:

Žiadne problémy s palivom alebo zásobovaním;

Nízke náklady na údržbu s menším mechanickým opotrebovaním;

Žiadne nebezpečné vedľajšie produkty a odpad;

Nie je potrebné pracovať v blízkosti zdrojov a zásob; a

Spolupracujte s množstvom výrobcov a dodávateľov batériových úložísk;

Škálovateľnosť s prispôsobenou výstavbou menších zariadení.

Spoločnosť pristúpi k svojej strategickej expanzii prostredníctvom spolupráce s poprednými ťažiarmi kryptomien, aby generovala vyššie príjmy s cieľom rýchlo získať značný podiel na trhu.

Dr. Benjamin Tran, generálny riaditeľ spoločnosti Bitech Technologies, povedal:

„ Dnes sme pripravení priniesť túto prevratnú technológiu do sektora ťažby kryptomien, kde sa digitálne aktíva stali novým spôsobom života. Hľadáme globálne partnerstvá so schopnými obchodnými partnermi, aby sme zachytili to, čo považujeme za veľmi veľký a rastúci trh, z ktorého budú mať veľký úžitok všetky zainteresované strany.“