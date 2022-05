Bittrex bol predtým jednou z najväčších krypto búrz na svete z hľadiska denného objemu obchodov.

Bittrex bol jednou z popredných krypto búrz na svete počas Bull Run v roku 2017. V tom čase na trh vstupoval čoraz väčší počet ľudí, pretože cena bitcoinu vzrástla takmer 20-násobne, pričom do konca roka 2017 vzrástla z 1 000 USD na 19 000 USD.

Bittrex však stratil svoje miesto medzi najlepšími kryptoburzami podľa objemu obchodov. Bittrex je v súčasnosti na 24. mieste z hľadiska popredných búrz podľa objemu obchodov.

Chief Business Officer (CBO) burzy Chris Sinkey počas nedávneho rozhovoru vysvetlil, ako platforma na obchodovanie s kryptomenami zaostáva. Povedal;

„Krátko po mojom nástupe do Bittrexu to bola najväčšia burza na svete podľa objemu obchodov a počtu trhov. A dopyt po účtoch bol v tom čase taký veľký, že cena bitcoinu vzrástla z dvoch na tri tisícky, potom na 17 000, 18 000 a 19 000 dolárov. Jeden z našich serverov, ktorý podporoval registráciu nových účtov, mal problémy so spracovaním záťaže. Museli sme obmedziť našich nových používateľov. Je to vlastne jeden z dôvodov, prečo Binance dokázala rásť. Pretože používatelia, ktorí sa nemohli dostať do Bittrexu, museli niekam ísť. Binance bola v tom čase novou burzou. Len minulé leto si spravili svoje ICO a ich popularita skutočne začína rásť.“

Sinkey dodal, že dôvodom, prečo iné burzy teraz ovládajú leví podiel na trhu, je množstvo kapitálu, ktorý získali a vložili do marketingu. Dodal, že Bittrex sa rozhodol zostať úplne súkromným a samostatne financovaným.

Bittrex CBO bol tiež požiadaný, aby rozlišoval medzi Bittrex a Bittrex Global. Povedal;

„Iné burzy, ako napríklad Binance, robia opak. Prišli do USA pomocou rovnakej infraštruktúry, ale vytvorili americkú burzu. Rozdiel je v tom, že naše knihy objednávok zdieľame s Bittrex US. Takže v knihe objednávok bitcoinov, pretože oba trhy sú dostupné na obchodovanie, americký zákazník môže byť protistranou pri obchodovaní s európskym zákazníkom. Je to preto, že všetci zákazníci na našej platforme sú KYC’d a dodržiavame veľmi prísny a vyhovujúci proces AMPL.“