Blindex, multimenová stablecoinová platforma DeFi, oznámila spustenie dvoch nových algoritmických stablecoinov – $bGBP (veľká britská libra) a $bXAU (zlato).

Je to celkom zaujímavé oznámenie, najmä skutočnosť, že ide o algoritmy, čo je zdrojom neustálych diskusií v krypto svete. Vzhľadom na to, že bezpečnosť a udržateľnosť UST stablecoinu Terra je v poslednom čase obzvlášť aktuálna, toto oznámenie od Blindexu je mimoriadne zaujímavé.

Protokoly Blindex boli tiež integrované s RSK, platformou inteligentných zmlúv, ktorá pracuje s decentralizovanými aplikáciami zabezpečenými bitcoinovou sieťou. To znamená, že stablecoiny budú spustené na Bitcoine, čo je úhľadný extra faktor a odlišný od takmer všetkých ostatných stablecoinov na trhu. Pridajte to k tomu, že jeden zo stablecoinov je naviazaný na zlato, čo je možno najpolarizujúcejšie aktívum, pokiaľ ide o krypto nadšencov, a boli sme celkom odhodlaní zistiť viac.

Posadili sme sa teda s Omarom Pazom, hlavným prispievateľom v Blindexe, aby sme získali jeho myšlienky o bezpečnosti algoritmických stablecoinov, RSK, bitcoínov, zlata a ďalších.

CoinJournal (CJ): Aké výhody má podľa vás Rootstock pre protokoly DeFi zvažujúce spustenie?

Omar Paz (OP): RSK je jediný reťazec, ktorý by nám mohol poskytnúť decentralizované obojsmerné naviazanie/vypnutie bitcoinu a bolo veľmi dôležité nemať žiadne centralizované body zlyhania, ako sú správcovia atď.

Chceli sme tiež priniesť DeFi používateľom bitcoínov, RSK tu bola jasná voľba, pretože sú kompatibilné s EVM a umožňujú prevádzku inteligentných zmlúv

CJ: Čo si myslíte o bezpečnosti algoritmických stablecoinov, ako sú tieto nové od Blindexu? Báli by ste sa v dňoch krachu, že investori môžu stratiť dôveru v naviazanie?

OP: Stabilizačný mechanizmus Blindex je kombináciou kolaterálu a algoritmického tokenu. Tento mechanizmus bol inšpirovaný dielom Frax (s viacerými zmenami oproti ich pôvodnej tvorbe). Tento mechanizmus sa v posledných rokoch ukázal ako úspešný a zostal jedným z najstabilnejších mechanizmov pre stablecoiny. Kombinácia kolaterálu a algoritmického tokenu umožňuje Blindexu zostať nedostatočne zabezpečený a zároveň mať skutočnú hodnotu, ktorá podporuje stablecoiny.

Pridali sme aj rôzne motivačné mechanizmy, ktoré povzbudzujú používateľov, aby pri pádoch trhu pridali na platformu viac kolaterálu.

Dve veci sme urobili veľmi odlišne od všetkých ostatných. Po prvé, aby ste odradili „bankové spory“ tým, že sa ubezpečíte, že bez ohľadu na to, či ste prvý, kto splatí svoje stablecoiny, alebo posledný, získate presne rovnaký pomerný podiel kolaterálu. A po druhé, motivácia používateľov na dlhé (až 5-10 rokov) obdobia blokovania likvidity, vďaka čomu je protokol bezpečnejší a silnejší na medvedích trhoch. A v skutočnosti to používatelia milujú, pretože viac ako 70% vložených prostriedkov v Blindexe je uzamknutých na 5-10 rokov.

Dôvera investorov si však vždy vyžaduje dôkaz a my sme presvedčení, že Blindex je na túto výzvu pripravený.

CJ: Protokol Anchor (v rámci ekosystému Terra) je v súčasnosti najvýznamnejším využívaním algo stajní prostredníctvom UST, pričom TVL teraz presahuje 16 miliárd dolárov. Čo si myslíte o udržateľnosti tohto protokolu a myslíte si, že akékoľvek potenciálne problémy by mohli mať nepriaznivý vplyv na DeFi ako celok?

OP: Je zrejmé, že Anchor teraz priťahuje veľkú pozornosť a ponúka vysoké výnosy zo stablecoinov, ale to sa teraz mení, keďže už oznámili, že výnos bude dynamickejší. To znamená, že tiež chápu, že nedokáže udržať vodu dlho – nie rovnakým spôsobom, ako to fungovalo.

Verím, že DeFi tu zostane, sme len na začiatku tejto novej oblasti. Veríme, že teraz sme svedkami zrodu nového finančného ekosystému, ktorý bude fungovať paralelne s tradičným finančným systémom. Prinesie veľa inovácií, zmien a dokonca aj spoluprácu medzi oboma. Kým sa to však stabilizuje, uvidíme veľa pohybov.

CJ: Zostaňme pri Terra, čo si myslíte o ich nedávnej iniciatíve „podporiť“ ich UST algo-stablecoin kúpou bitcoinu?

OP: Verím, že toto je správny krok. V podstate robia kroky, aby boli viac ako my a Frax. Mať kolaterál na udržanie vnútornej nezávislej hodnoty pre stablecoiny je veľmi dôležité pre stabilitu systému. To posilní Terra a pridá väčšiu podporu ich tvrdeniam.

CJ: Čo si myslíte, že pritiahne zákazníkov k novozavedeným stabilným coinom Blindex pred inými možnosťami na trhu?

OP: Blindex sa odlišuje od ostatných najmä v troch častiach:

Decentralizácia – Všetky stablecoiny Blindex sú 100% decentralizované, používame iba decentralizovaný kolaterál (Bitcoin a Ether), veľké rozhodnutia prijímame spolu s Blindex DAO a dokonca aj poskytovateľ cloudu pre našu aplikáciu je decentralizovaný.

Viacnásobné aktíva – Vybudovali sme platformu, ktorá dokáže vytvárať stablecoiny pre všetky druhy aktív, mien, komodít, akcií, dlhopisov, indexov a dokonca aj nehnuteľností.

Undercollateralisation – na rozdiel od iných platforiem a iných stablecoinov. Stájecoiny Blindex vyžadujú rovnakú hodnotu kolaterálu ako množstvo stablecoinov, ktoré si používateľ želá raziť (akcia vytvorenia nových stablecoinov). Napríklad, ak chcem raziť 100 BDUS (stabilný coin viazaný na Blindex USD), budem musieť poskytnúť kolaterál v hodnote 100 USD vo forme kombinácie BTC alebo ETH a BDX (utilita Blindex a token riadenia)

CJ: Čo má Blindex zo spustenia týchto stablecoinov?

OP: Cieľom Blindexu je tokenizovať všetko. Chceli sme pomôcť našim používateľom chrániť sa pred devízovými rizikami, pomôcť im vyrovnať sa s infláciou, posilniť ich úspory a mať v reťazci nové investičné nástroje.

CJ: Tlačové správy uvádzajú, že „meny Fiat sú nestále a podliehajú znehodnoteniu, čo si vyžaduje odlišný prístup k súčasnému systému. Integrácia protokolov Blindex s platformou RSK predstavuje zásadný míľnik na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa“ – môžete, prosím, upresniť, čo tu máte na mysli – nedochádzalo by stále k znehodnocovaniu stabilných coinov, keďže sú naviazané na ich fiat náprotivky?

OP: V podstate chceme pomôcť používateľom chrániť sa pred znehodnotením ich fiat peňazí. Dá sa to dosiahnuť investovaním do iných mien, o ktorých sa domnievajú, že sú pevnejšie, a/alebo diverzifikáciou svojich úspor alebo investičných peňazí pomocou iných investičných nástrojov, ako sú komodity, indexy a iné. Môžete sa napríklad rozhodnúť vložiť časť svojich peňazí do stablecoinu viazaného na zlato alebo do stablecoinu viazaného na S&P 500 spolu so stablecoinmi s indexom DeFi. Ďalším krokom by bolo umožniť používateľom používať tieto stablecoiny v iných službách DeFi, čo ešte viac posilní ich pozície.

CJ: Prečo bola vybraná zlatá stajňa? A môžete, prosím, presne uviesť, ako sa BTC a ETH používajú na zabezpečenie viazanosti?

OP: Zlato sa počíta ako „bezpečný prístav“ uchovávateľ hodnoty a diverzifikátor rizika akciového trhu. Môže to byť aj dobré zabezpečenie proti inflácii, čo môže byť dôležité v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. V posledných mesiacoch sme od našich používateľov dostali veľký dopyt po decentralizovanom zlatom stablecoine a rozhodli sme sa na to odpovedať bXAU, vôbec prvým stablecoinom viazaným na zlato, ktorý je krytý BTC a ETH.

Rovnaký stabilizačný mechanizmus, ktorý používame pri iných stablecoinoch Blindex, funguje aj tu a umožňuje používateľom raziť nové zlaté stajne (bXAU) výberom BTC a ETH, ktoré sa použijú ako kolaterál spolu s BDX.

CJ: Aký je váš názor na neustálu diskusiu o integrite rezerv Tetheru pre USDT a bezpečnosti spotrebiteľských fondov, ktoré vlastnia USDT?

OP: Som veľkým fanúšikom transparentnosti a mám pocit, že nedostatok transparentnosti tu bol hlavným problémom. Ak by bola transparentnosť od začiatku, potom by sa Tether nedostal do tejto situácie, jednoducho preto, že nemohli. To je niečo, čo decentralizované stablecoiny celkom pekne riešia.

CJ: Stajne Algo majú veľa kritikov kvôli tomu, čo niektorí opisujú ako „nepodporované ničím“. Čo by ste povedali týmto ľuďom?

OP: Povedal by som, že majú pravdu. Striktne stajne Algo ešte nepreukázali svoj prípad. Je tu niečo problematické na tom, že celá podpora stablecoinov závisí od tokenu, ktorý vydáva a spravuje emisná platforma a svoju hodnotu odvodzuje zo symbiotického vzťahu so stablecoinmi a jeho ekosystémom.

Ako sme už spomenuli vyššie, Terra teraz robí kroky, aby mala nezávislý kolaterál, ktorý bude podporovať aj ich stablecoiny a poskytne hodnotu, ktorá nezávisí od ich ekosystému a tokenu.