Blockchain.com spolupracuje s americkým futbalovým tímom Dallas Cowboys

Blockchain.com, jedna z popredných spoločností zaoberajúcich sa kryptomenami, ktoré ponúkajú produkty ako kryptopeňaženky, uzavrela partnerstvo s Dallas Cowboys, tímom amerického futbalu so sídlom v Texase. Toto je prvýkrát, čo kryptofirma spolupracuje s tímom NFL.

Partnerstvo prichádza sotva necelý mesiac po tom, čo Dallas Cowboys oznámil, že je otvorený blockchainovým partnerstvám, čo znamená, že klub bude môcť spolupracovať s kryptofirmami od kryptoburz, poskytovateľov peňaženiek a NFT platforiem.

Čo prináša partnerstvo Blockchain.com?

Po partnerstve získa Blockchain.com priestor vo vnútri štadióna AT&T, ktorý je domovom klubu Dallas Cowboys. Spoločnosť s digitálnymi aktívami tiež získa právo na sociálnu/digitálnu integráciu s klubom, získa vysoko viditeľné značenie na štadióne a tiež významnú televíznu, rozhlasovú a digitálnu reklamu.

Zmluva zahŕňa aj významnú značku, obsah a reklamu.

Pri oznamovaní partnerstva na tlačovej konferencii dnes ráno v sídle Dallas Cowboys majiteľ a prezident klubu Jerry Jones povedal:

„Sme hrdí na to, že sme prvým tímom v NFL, ktorý podpísal oficiálne partnerstvo v oblasti kryptomien, a sme hrdí na to, že sa môžeme pustiť do tohto inovatívneho biznisu s Blockchain.com.“

Jones vyjadril hrdosť na to, že sa klub stal prvým tímom NFL, ktorý podpísal oficiálne krypto partnerstvo, a vyjadril presvedčenie, že Blockchain.com pomôže klubu spojiť sa s fanúšikmi online a virtuálne.

Na jeho strane, CEO Blockchain.com, Peter Smith, verí, že partnerstvo je významným krokom k zvýšenému využívaniu kryptomien a znalostiam, najmä v rámci komunity Dallas Cowboys v Texase.

Blockchain.com spustí špeciálnu akciu pre fanúšikov Dallas Cowboys

Po partnerstve plánuje Blockchain.com spustiť špeciálnu akciu a fanúšikovia Dallas Cowboys, ktorí sa zaregistrujú na platforme Blockchain.com pomocou svojich e-mailových adries a počas budúceho týždňa uskutočnia nákupy v kryptomenách v hodnote 100 USD alebo viac, získajú bonus 50 USD v kryptomena.