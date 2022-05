Katastrofálna mäta na druhej strane necháva mnohých platiť tisíce dolárov na poplatkoch za plyn bez toho, aby nič dostali

Yuga Labs sa odmietli ospravedlniť, namiesto toho obvinili Ethereum a uviedli potrebu vytvoriť si vlastný blockchain, aby bolo možné škálovať

Celá epizóda zhŕňa rastúcu centralizáciu bohatstva v NFT, pričom priemerný investor dostane cenu

V mnohých ohľadoch sa ekosystém Yuga javí ako presný opak toho, čím chce byť cypto

Aký cirkus sa tento víkend zmenil vo svete NFT, a nemyslím tým dobrý (existujú nejaké dobré druhy cirkusov? Vždy mi pripadali trochu kruté).

Yuga Labs, spoločnosť stojaca za Bored Ape Yacht Club, mala v sobotu večer svoju veľmi očakávanú mincovňu Otherside na nákup pozemkov v ich pripravovanej hre metaverse. Start-up, ktorý mal pred týmto víkendom hodnotu 4 miliardy dolárov, mal podľa všetkého celkom dobrý víkend, pričom z mincovne vyzbieral približne 320 miliónov dolárov.

Lukratívny neočakávaný zisk bol však opakom toho, čo sa stalo väčšine investorov. V dôsledku obrovského dopytu sa poplatky za plyn Ethereum zvýšili na štvorciferné čísla, takže mnohí investori museli nahromadiť obrovské množstvo plynu – a stále nezískali pôdu, ktorú chceli.

Predvídateľné problémy

Problém je však v tom, že všetci vedeli, že to príde. Akcie spoločnosti Yuga boli nekompetentné a nebolo to len ich hrozné zlyhanie pri optimalizácii zmluvy. Upustili aj od holandskej aukcie, ktorá bola pôvodne zastrašovaná, uprostred úplnej netransparentnosti a oznámili povinný nákup ApeCoin neskoro.

Okrem toho nedokázali zabrániť masovému chovu peňaženiek KYC. Snáď najhoršie zo všetkého bolo, že darovali 15 000 svojim investorom, opäť uprostred nedostatočnej transparentnosti, čo ešte viac prerušilo ponuku a zvýšilo plyn ešte vyššie. To všetko viedlo k úplne predvídateľnej plynovej vojne a mnoho nádejných nováčikov stratilo tisíce dolárov.

Aj keď Yuga povedala, že vráti plyn tým, ktorí zlyhali pri transakciách, nepomôže to tisícom, ktorí si nedokázali zabezpečiť pôdu – keďže spoločnosť odmietla povoliť tým, ktorí zmeškali preferenciu pri akomkoľvek následnom predaji, čo mnohí videli. v komunite ako veľmi nespravodlivé.

I think @yugalabs can fix this. There are 100k deeds left that were going to distribute to current deed holders. They should WL all wallets that KYCed AND approved APE AND had enough APE to mint, but did not get to mint, and let them mint 1 over a week at 305 APE. Quick 🧵… — exlawyer.eth/tez (@exlawyernft) May 1, 2022

Ale spad je, žiaľ, hlbší. Z priestoru NFT bolo odsatých 100 miliónov dolárov v likvidite, keď obchodníci predali svoje aktíva, aby nahromadili obrovské množstvo ETH potrebného na nákup pozemku (a tiež zaplatenie plynu). Etherscan sa zrútil so všetkou aktivitou a Solana tiež utrpel výpadok v dôsledku kaskádového zlyhania validátorov blockchainu po záplave aktivity botov po mincovni. Zbierky NFT inde na Solana a Ethereum tiež zaznamenali pokles cien, keď obchodníci hromadne predávali, aby získali prostriedky do svojich peňaženiek na mincovňu – mincovňu, ktorá potom mnohé vylúčila.

Waiting for months and checking the news every day…Did the KYC in time,bought Ape on high beacuse u annouced in the last minute,got ready 1ETH in metamask…got the shock with gas war…sent eth from binance to metamask…arrived 3 hours late…and no land…very disappointed — B Bernadett (@Bernadett_4) May 1, 2022

Yuga nedokáže prečítať miestnosť

Nedostatok transparentnosti, ohľaduplnosti a obyčajnej starej empatie z Yugy bolo dosť smutné. Ešte horšie je, že po tom, čo počas veľkej časti katastrofy mlčali, vydali nižšie uvedený tweet, čím ukázali, že úplne stratili kontakt s priemerným investorom. Odmietli sa ospravedlniť a namiesto toho obvinili Ethereum z celého neporiadku a tvrdili, že potrebujú svoj vlastný reťazec, aby pokračovali vo svojich veľkých ambíciách na dominanciu Web3.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction. — Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022

Ktokoľvek vzdialene oboznámený s kryptomenami to však mohol predvídať vopred a skutočná vina je na Yuge, že nedokázala optimalizovať zmluvu. Ich riešením je teraz vytvoriť nejaký „štýl BSC“, centralizovaný blockchain a rozšíriť svoje impérium a moc ešte viac vo vesmíre?

Pripomíname, že táto spoločnosť už má najväčší projekt NFT na planéte v Bored Apes, práva duševného vlastníctva na druhú najväčšiu zbierku v CryptoPunks a vlastnú mincu s trhovou kapitalizáciou viac ako 4 miliardy dolárov. Teraz chcú aj svoj vlastný blockchain?

Ethereum má problémy, to nebudem popierať, ale s príchodom Merge sa na tom aspoň pracuje. Nehovoriac o veľkosti komunity a obrovskom počte neuveriteľne inteligentných jedincov, ktorí na nej pracujú. Čo presne urobil Bored Ape Yacht Club pre komunitu? Čo urobili Yuga Labs?

Centralizácia bohatstva

Je to najnovšia epizóda, ktorá poukazuje na to, akým exkluzívnym sa svet NFT stáva. Aký priemerný investor má prostriedky na to, aby vydražil štvorciferné peniaze plus cenu skutočného pozemku (ktorá bola v sobotu 305 ApeCoinov v hodnote 7 000 dolárov) za možnosť vstúpiť do klubu Yuga? Čoraz viac sa to stáva ihriskom pre mimoriadne bohatých, kde je konsolidácia bohatstva zo dňa na deň závratnejšia. Žiaľ, je to presný opak toho, čo toľko ľudí na kryptomenách miluje – demokratickejšia, spravodlivejšia a dostupnejšia peňažná infraštruktúra.

Coming from someone who got a free $40K claim and a plot of land, Web3 is headed in the wrong direction It’s just becoming a game of “sucks you shoulda had more money.” I had friends who were hyped who couldn’t afford the gas and thats bs This is just becoming a rich kids club — Justinn.eth (@Grove_x3) May 1, 2022

Navyše veľa obchodníkov kúpilo Yuga’s ApeCoin, aby uskutočnili nákup. ApeCoin, ako si možno pamätáte, bol vypustený všetkým držiteľom Bored Apes v marci. V peňaženke každého držiteľa sa objavilo 10 094 mincí, čo pri súčasných cenách zodpovedá 150 000 dolárom. Samozrejme, že už vlastníte opicu, ktorá má v súčasnosti minimálnu cenu okolo 300 000 dolárov, znamená to, že tí, ktorým ApeCoin vyhodili, sa už mali „dobre“.

Nehovoriac o tom, že tokenomika ApeCoinu je veľmi lobovaná, pričom 15 % ponuky si ponechali Yuga Labs, 14 % pripadá zakladateľom BAYC, 15 % prvým vlastníkom BAYC a 8 % pracovalo na spustení DAO. Pre tých, ktorí to počítajú, to predstavuje viac ako polovicu ponuky.

Tohtotýždňová mincovňa Otherside mala byť konečne cestou pre „normy“ na vstup do ekosystému. Väčšina to však nedokázala kvôli plynovej vojne a viacerým ešte viac ublížila skutočnosť, že ApeCoin po problémoch s mincovňou klesol o 40 %. Držitelia tašiek sú, samozrejme, tí istí normatívci, ktorým sa nepodarilo premeniť ten ApeCoin na to, čo chceli – pôdu na druhej strane.

I’m out on Yuga. Lost over half of my NFT portfolio in the last couple days trying to get Ape for this because they told us it would be achievable. They lied to us. Cost me over $10k and now I can’t even sell this plummeting $Ape for half what I paid for it. I’m gutted. — JungleGoat.eth (@JungleGoat) May 1, 2022

Anti-Crypto

Ako som povedal vyššie, kryptomeny mali byť spravodlivejším systémom; prístupnejšie, otvorenejšie a demokratickejšie menové prostredie. Povedz mi, čo presne je tu spravodlivé? Pri prehliadaní Twitteru budú držitelia opíc kritizovať tých, ktorí sa sťažujú na sobotňajšiu mätu za to, že nemajú odvahu alebo prostriedky na zaplatenie zvýšených poplatkov za plyn. HFSP alebo NGMI sú bežné skratky pre tých, ktorým sa nepodarilo zabezpečiť pozemok. Zaujímalo by ma, aký odlišný by bol ich postoj, keby nedostali do rúk ľudoopa skôr, ako cena raketovo vyskočila tam, kde je teraz.

PERFECT LAUNCH! HAPPILY PAID 1.7 ETH IN GAS…THE FLOOR IS 8.5 ETH RIGHT NOW! STOP CRYING! — Cheetah Cowboy (@MetaverseWorld) May 1, 2022

Ako zarytý fanúšik kryptomien, ktorý trávi polovicu času obranou tohto odvetvia pred skeptíkmi v trad-fi a mimo neho, je to znepokojujúci deň. Je to symbol jednej z často kritizovaných vlastností kryptomien – centralizácie bohatstva. Toto malo byť vždy miesto pre smoliarov, kde sa každý mohol stať niekým.

Odhlásiť sa

Pravdepodobne budem odpísaný ako nespokojný nikto; normi, ktorý je smutný, že nemajú kúsok impéria BAYC. Úprimne povedané, je to pravda – nevlastním žiadnu časť Yugy a som smutný, ale nie z tohto dôvodu. Som smutný, pretože milujem krypto a milujem príležitosti, ktoré ponúka. To, čo práve teraz vidím v Yuge, je opakom toho, čo ma tak vzrušuje byť v tomto priestore; opak toho, prečo som celkom moja trad-fi práca urobiť skok naprieč.

Iste, bolo by pekné byť v Bored Ape Yacht Club z finančných dôvodov. Ale momentálne je to skôr klub Bored Ape 1% Club.

Možno zostanem chudobný, ale aspoň sa pri tom zabavím.