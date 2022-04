„Spojené kráľovstvo podniká tieto a ďalšie kroky, pretože sa snaží postaviť sa ako globálne centrum pre inováciu technológie kryptoaktív,“ uviedol ekonomický tajomník ministerstva financií na britskom Fintech Week 2022.

Spojené kráľovstvo sa chystá začleniť stablecoiny do svojho regulačného rámca pre elektronické platby, čím otvorí aktíva ďalšiemu prijatiu v celej krajine.

Plány vyšli najavo v pondelok, na čo upozornil vládny predstaviteľ počas podujatia InnFin Global Finance Summit v Londýne.

Podľa ekonomického tajomníka ministerstva financií Johna Glena vláda hľadá vhodné a uskutočniteľné kroky, ktoré by mali dostať Spojené kráľovstvo do popredia v oblasti krypto inovácií.

Vláda chce, aby sa krajina stala „globálnym centrom“ pre krypto technológie a investície, povedal Glen.

A jeden z krokov zahŕňa postupné dolaďovanie regulačných smerníc krajiny tak, aby sa stablecoiny stali legálnou platobnou možnosťou pre spotrebiteľov. Tieto kroky budú tiež prispôsobené na podporu emitentov stablecoinov a poskytovateľov služieb.

This places the UK financial services sector at the forefront of technology, creating conditions for stablecoin issuers and service providers to operate and invest. pic.twitter.com/14SsIGW5bf

Economic Secretary @JohnGlenUK announced today that stablecoins will be brought into UK payments regulation.

Súčasťou odporúčaní ministerstva financií je aj uvedomenie si, že rast v priestore digitálnych aktív by mohol poskytnúť spotrebiteľom veľkú podporu pri výbere. Vláda Spojeného kráľovstva ako taká hľadá nový regulačný prístup, ktorý môže podporiť nielen sektor stablecoinov, ale aj ďalšie sektory v rámci širších trhov s digitálnymi aktívami.

„Ak budú krypto technológie veľkou súčasťou budúcnosti, potom my, Spojené kráľovstvo, chceme byť súčasťou,“ povedal Glen na UK Fintech Week 2022.

Plány zaviesť stablecoiny do regulačného prostredia Spojeného kráľovstva prichádzajú od minulého roka. Celá myšlienka má však nové tempo.

V pondelok Ministerstvo financií Spojeného kráľovstva (ministerstvo hospodárstva a financií Spojeného kráľovstva) oznámilo, že minister financií Rishi Sunak požiadal kráľovskú mincovňu, aby vytvorila NFT a vydala ju do leta.

Chancellor @RishiSunak has asked @RoyalMintUK to create an NFT to be issued by the summer.

This decision shows the the forward-looking approach we are determined to take towards cryptoassets in the UK. pic.twitter.com/cd0tiailBK

