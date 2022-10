Britský záujem o kryptomeny tento rok klesol o 82 %.

Kľúčové poznatky

Najnižší úrok z kryptomien v Spojenom kráľovstve, o 82 % menej ako minulý rok

Na druhej strane, 30 % Britov si kúpilo alebo pozná niekoho, kto kúpil kryptomenu

Toto číslo neustále rastie – je najvyššie od začiatku zaznamenávania výsledkov v roku 2019

Korelácia medzi cenou bitcoinu a záujmom o kryptomeny vo vyhľadávaní Google je extrémne vysoká na úrovni 0,72 (1 znamená dokonalú koreláciu, 0 znamená žiadnu koreláciu)

Údaje naznačujú, že záujem utlmí, kým sa nevráti pozitívna cenová akcia bitcoínov, no adopcia v hlavnom prúde sa stále zvyšuje

Medvedie trhy drvia ceny, to všetci vieme.

Udusili však klesajúce výnosy aj záujem o krypto? Pozreli sme sa na záujem o kryptomeny v Spojenom kráľovstve, aby sme zistili, či by sme mohli odhaliť nejaké vzory.

Kryptomeny sú najnižšie počas celého roka

Keďže kryptomeny v minulom roku skolabovali z historického maxima takmer 69 000 USD na miesto, kde je teraz tesne pod 20 000 USD, nasledoval záujem.

V skutočnosti, pri pohľade na trendy vyhľadávania Google, záujem v Spojenom kráľovstve naďalej klesá, až je najnižší od roku 2020.

Objem vyhľadávania, ako je znázornený v grafe nižšie, klesol o 82 % od historického maxima vlani v novembri. K obavám prispieva aj postupné znižovanie, okrem niekoľkých vrcholov – posledné čísla naznačujú, že tento trend môže naďalej klesať.

Britskí vlastníci kryptomien na vzostupe

Pozitívnejšie je, že počet Britov, ktorí buď vlastnia krypto, alebo poznajú niekoho, kto vlastní krypto, je na historickom maxime a dosahuje 30 %.

To odráža dlhodobý trend získavania adopcie kryptomien a ich presunu do povedomia hlavného prúdu. Mohlo by to byť aj v dôsledku toho, že krach bol taký závažný, že vygeneroval množstvo titulkov, pričom viac ľudí si uvedomuje ľudí okolo nich, ktorí si kúpili kryptomeny (a preto pravdepodobne utrpia veľké straty).

Britský záujem o kryptomeny vysoko koreluje s cenou bitcoinu

Vyvoláva to očividnú otázku – do akej miery koreluje cena Bitcoinu s celkovou úrovňou záujmu o krypto?

Odpoveď je…veľmi korelovaná. V skutočnosti, matematicky povedané, korelácia medzi týmito dvoma premennými je za posledný rok na úrovni 0,72, čo vzhľadom na to, že 1 je dokonalá „100 %“ korelácia, je celkom pozoruhodné.

Do grafu nižšie som vykreslil cenu bitcoínov oproti objemu vyhľadávania Google, ktorý ukazuje túto silnú koreláciu vizuálnym spôsobom.

Záverečné myšlienky

Na záver, záverečný graf ukazuje – ak to nebolo zrejmé – prečo záujem o krypto tento rok prudko klesol.

Cena bitcoinu klesla o 72 % v porovnaní s vlaňajším novembrom, pričom záujem o kryptomeny podľa spoločnosti Google klesol o 82 %. Nie je to náhoda – každý miluje býčí trh a akonáhle sa prestanú zarábať ľahké peniaze, tí, ktorí sú na ňom kvôli špekuláciám, zmiznú.

Na druhej strane, tieto údaje, ktoré ukazujú, že vlastníctvo kryptomien a všeobecné povedomie zostáva na vzostupe, svedčia o tom, že napriek strašným cenovým zmenám a nedávnemu poklesu záujmu sa kryptomeny stále viac presúvajú do hlavného prúdu.