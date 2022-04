Budovanie krypto portfólia s 1 000 $: 3 najlepšie mince na nákup

Budovanie krypto portfólia s malým množstvom kapitálu nie je vždy jednoduché. To však neznamená, že sa to nedá. Na čom skutočne záleží, je identifikovať slušné aktíva a reinvestovať čo najviac zo svojho zisku. Tu je niekoľko tipov, ktoré by ste mali dodržiavať, ak máte malý rozpočet na kryptomeny:

Vždy sa zamerajte na vysoko rastúce krypto aktíva, ako sú NFT

Pri budovaní kapitálu vám môžu pomôcť aj novšie sľubnejšie mince

Pravidelnejšie obchodujte s poklesmi, aby ste rozšírili svoj investičný potenciál.

Takže, ak máte iba 1 000 $, nižšie máme tri mince, ktoré vám môžu pomôcť vybudovať slušné portfólio aktív.

Shiba Inu (SHIB)

Meme mince sú známe svojou masívnou volatilitou. Meme mince sa však môžu veľmi rýchlo vyšplhať nahor. To vám v konečnom dôsledku umožní uzamknúť viac peňazí na vašom účte.

Zdroj údajov: Tradingview

Zatiaľ čo existujú tri alebo štyri meme mince, ktoré môžete zvážiť, Shiba Inu (SHIB) je zďaleka najlepšia. Má slušnú históriu ponúkania vynikajúcich ziskov. Hoci SHIB v posledných rokoch klesla, stále existuje určitý potenciál na lepšie výnosy v tomto roku.

Apecoin (APE)

Všetci vieme, že NFT budú obrovské. Apecoin (APE) je jedna minca, ktorá vám umožní skutočne využiť prichádzajúci boom NFT. Stále existuje veľa veľrýb, ktoré majú tento žetón. To znamená, že existuje riziko veľkého výpredaja. Ale napriek tomu je Apecoin celkom nový a má potenciál rásť 10x v budúcnosti.

Sandbox (SAND)