Budúcnosť MINA vyzerá dobre po zabezpečení 92 miliónov dolárov vo fondoch na rozvoj

Mina získala od investorov 92 miliónov dolárov, peniaze, ktoré pôjdu na rozšírenie jej ekosystému.

Mina sa chce stať lídrom v oblasti inteligentných zmlúv s nulovými znalosťami.

Mina je momentálne na vzostupnom trende, keďže investori vsádzajú na vyššie ceny po aktuálnom kole financovania.

Mina MINA/USD je v súčasnosti jedným z najsľubnejších projektov. Je to jedna z kryptomien, ktoré pracujú na inteligentných zmluvách zameraných na súkromie. Je to veľká vec, pretože ako Web 3.0 ožíva, súkromie sa stane jednou z najdôležitejších vecí, na ktoré sa budú ľudia zameriavať. Je to len logické vzhľadom na to, že súčasťou najväčších problémov s Web 2.0 je centralizácia moci v rukách niekoľkých veľkých korporácií a komercializácia osobných údajov.

Okrem toho, že preberá jeden z najväčších aspektov kryptotrhu, Mina má teraz zdroje na to, aby mohla napredovať vo svojich plánoch. 17. marca Mina oznámila, že získala 92 miliónov dolárov v kole financovania vedenom krypto ťažkými váhami, ako sú FTX Ventures, Three Arrows a ďalší investori.

Mina má v úmysle použiť tieto peniaze na realizáciu svojho cieľa stať sa blockchainom číslo jedna vo vývoji nulových znalostí Smart Contracts.

Zdá sa, že tento krok nadchol investorov, čo sa odzrkadlilo na jeho cenovej akcii. Mina za posledný týždeň vzrástla o 36 %, čo z nej robí jednu z najvýkonnejších mincí v týždni. Mina naďalej získava dynamiku rastu, čo je indikátor, že investori očakávajú, že v krátkodobom až strednodobom horizonte dosiahne ešte vyššie ceny.

Kĺzavé priemery poukazujú na ďalšie zisky

Zdroj: TradingView

Za posledných 24 hodín má Mina stúpajúci trend. V tomto období 20-dňový MA prekračuje 50- a 100-dňový kĺzavý priemer. To je indikátor, že cena rastie zrýchleným tempom. Ak sa objemy nákupov zvýšia na celom krypto trhu, MINA by mohla krátkodobo ľahko otestovať cenu nad 3 dolármi.

Zhrnutie

Mina momentálne naberá na vzostupe. Všetky kĺzavé priemery sú na vzostupe, čo naznačuje, že MINA by mohla krátkodobo testovať vyššie ceny. Táto cenová akcia bola spustená správami, že MINA získala od investorov 92 miliónov dolárov, ktoré použije na rast svojho ekosystému.