Cake DeFi nepotvrdzuje žiadnu súvislosť s nákazou Celzia

Včera bola zaujímavá tlačová správa od Cake DeFi, ktorá ma prinútila premýšľať. Uvoľnenie od Cake DeFi, vydané v dôsledku zrútenia v stupňoch Celsia, kryptopôžičkovej platformy, ktorá pozastavila výbery a môže alebo nemusí byť úplne insolventná, kleslo v čase úplného chaosu na trhoch, vyvolaného krátkym prekliatym tweetom od Celzia.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022

Nákaza

Príspevok Cake DeFi s názvom „Čo nás odlišuje od našich konkurentov: Prečo je Cake DeFi postavený na transparentnosti“ potvrdzuje, že Celziova špirála nespôsobí Cake žiadnu škodu. Načrtáva tiež rozdiely medzi týmito dvoma modelmi. Je to šikovný ťah od Cake a myslím si, že veľa firiem by profitovalo z napodobňovania.

Nákaza debaklu v stupňoch Celzia by mohla byť obrovská a to vyvolá strach cez každého krypto investora bez ohľadu na to, akému protokolu alebo tokenom je vystavený. Celsius mal 12 miliárd $ zákazníckych prostriedkov a momentálne sa (zúfalo) drží pozície na MakerDAO s bitcoinmi v hodnote pol miliardy. V čase písania tohto článku by pokles ceny Bitcoinu o 25% znamenal totálnu likvidáciu pozície a všetkého, čo Bitcoin zaplavil trh, čo by len pridalo k nákaze.

Samozrejme, samotný bitcoin sa počas tejto krízy prepadol z približne 30 000 USD na 22 300 USD a samotná kríza bola pravdepodobne spôsobená nákazlivými účinkami špirály UST minulý mesiac, keďže Celzia bola investovaná do Anchor Protocol prostredníctvom už zrúteného UST. Takže s Cake DeFi prichádza a potvrdzuje, že „v prvom rade chceme uistiť našich zákazníkov, že súčasné podmienky na trhu majú malý alebo žiadny vplyv na každodenné podnikanie spoločnosti Cake. Ako obvykle, 99% všetkých výberov spracovávame do 24 hodín,“ je to veľmi šikovný a upokojujúci krok.

To zmierni akýkoľvek strach, že Cake je zachytený v kaskádovej nákaze v celom odvetví, a umožní zákazníkom udržiavať svoju likviditu v protokole s pokojnejším stavom mysle.

Rôzne obchodné modely

Príspevok priniesol viac než len upokojenie. Potvrdilo sa, že štýl podnikania je úplne odlišný od Celzia.

„Ako fintech, spoločnosť so sídlom v Singapure musíme zabezpečiť jasné oddelenie aktív, pričom aktíva zákazníkov budú oddelené od prevádzkových účtov spoločnosti. Jednoducho povedané, naši používatelia majú plnú kontrolu, plné vlastníctvo a plnú právomoc nad svojimi prostriedkami,“ potvrdil príspevok.

Toto je ďaleko od Celzia, kde bol model postavený na centralizovanej spoločnosti investujúcej aktíva do trhu podľa vlastného uváženia, čo je stratégia, ktorá v rokoch 2020 a 2021 úžasne fungovala, keď sa býčí trh roztrhol nahor, ale odvtedy sa prepadol. A s rastúcimi výbermi Celsius čelí kríze, pretože jeho likvidné aktíva nezodpovedajú jeho záväzkom.

Cake DeFi je úplne iný. Aby sme použili ich vlastné slová, ponúka používateľom „bezpečný prechod“ alebo prístup k službám decentralizovaného financovania (DeFi): všetky tieto služby sú na blockchaine a sú plne dostupné pre každého a plne transparentné. Technicky môžu zákazníci vykonávať takéto transakcie na blockchaine sami. Cake DeFi ponúka komplexnú platformu, kde majú ľudia prístup ku všetkým týmto službám na jednom mieste so zákazníckou a komunitnou podporou.

Transparentnosť

Cake kladivá tlmia rozdiel tým, že kritizujú „obmedzenú transparentnosť a / alebo kontrolu“ centralizovaných platforiem, ako je Celsius. „Používatelia ako takí by nemali jasno ani informácie o veciach, ako je to, odkiaľ pochádzajú výnosy, alebo – čo je horšie – ak sa ich prostriedky miešajú s prevádzkovými,“ pokračuje príspevok.

Stručne povedané, ide o vydanie, ktoré obsahuje dve veci: po prvé, transparentnosť a po druhé, komunikáciu – oba faktory, ktoré zákazníci spoločnosti Celsius teraz ocenia, sú absolútne nevyhnutné. Ide o to, aby ste pochopili, do čoho investujete, a mnohí, ktorí sa pustili do Celzia, ocenia, že nebolo možné mať žiadne vedomosti o tom, na čo Celsius používal prostriedky zákazníkov.

Celzia mala fatálnu chybu, čo sa stane, keď sa trh otočí a naraz dôjde k hromadnému úniku. Toto bolo odhalené a Cake DeFi objasňujú, že sú úplne odlišné od tohto modelu. Je to šikovný krok, ktorý by bolo rozumné aby nasledovali aj iné firmy, ktorých sa kríza nedotkla. A dúfajme, že v budúcnosti sa zákazníci budú viac zameriavať na transparentnosť.