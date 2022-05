Keďže kryptotrh zažíva jeden z najhorších pádov za posledné roky, Cardano (ADA) zasiahlo nové minimum. Minca prvýkrát po mesiacoch klesla pod 0,5 dolára. Aj keď je to už zlá správa, to horšie pre ADA ešte len príde. Tu je to, čo musíte mať na pamäti:

Len za posledných 24 hodín sa ADA zrútila o viac ako 30%

Je to prvýkrát za niekoľko mesiacov, čo Cardano prekonal hranicu 0,5 dolára

Očakáva sa, že prídu ďalšie straty, keďže širší trh bude čeliť prudkej korekcii

Zdroj údajov: Tradingview

Analýza cien Cardano – Čakajú nás ťažké časy

Po páde takmer o 65% zo svojich maxím v máji by ste si mysleli, že to horšie má ADA za sebou. Ale súčasný medvedí trend okolo mince sa len začína. V skutočnosti, po tom, čo po prvýkrát za niekoľko mesiacov klesla pod 0,5 USD, očakávame, že minca bude pokračovať v prudkom poklese.

Je možné, že ADA klesne na dno smerom k svojej ďalšej podpore 0,35 USD skôr, ako sa pokúsi nájsť akýkoľvek dopyt. To bude predstavovať pokles o približne 25% oproti súčasnej cene. ADA by tiež stratila viac ako 100% hodnoty zo svojej najvyššej ceny v tomto mesiaci.

Jediným pozitívnym znakom v tomto nastavení je čítanie RSI. Tento indikátor hybnosti pre ADA sa posunul smerom k prepredanému územiu. Riziko veľkého výpredaja je teda relatívne obmedzené. Ale keďže sentiment investorov v kryptomenách klesá, v najbližších dňoch bude ťažšie nájsť kupcov ADA.

Mali by ste držať alebo predať ADA?

Keďže Cardano urýchľuje straty, môže byť jednoduché len predať a obmedziť svoju expozíciu. Stále si však myslíme, že ADA je jednou z mála mincí na trhu, ktoré sa oplatí držať. Aj keď sa minca čoskoro nevráti na 1 dolár, očakávame, že po dosiahnutí dna na 0,35 dolára znova otestuje 0,75 dolára.