Cardano vs Solana? Investori uprednostňujú Metacade (MCADE)

Cardano a Solana sú dve masívne mená v dnešnom svete kryptomien. Mnohí tvrdili, že majú dokonca potenciál „zabiť“ Ethereum, keďže na scénu vtrhli s niektorými jedinečnými schopnosťami a zároveň podporujú decentralizované aplikácie (dApps).

Veci sa však v poslednom čase zmenili. Mnoho investorov teraz verí, že Metacade, projekt postavený na Ethereum, má oveľa vyšší dlhodobý potenciál.

Neúspešné atentáty

Cardano a Solana boli kedysi označovaní ako „ETH Killers“. Napriek humbuku sa obaja doteraz snažili podmaniť si najväčší svetový ekosystém Web3. Oba reťazce by mohli ponúknuť vyššiu priepustnosť transakcií a oveľa lacnejšie poplatky, tak prečo presne zlyhali vo svojom pokuse zraziť Ethereum z jeho pozície?

Samotné 2 ekosystémy sú domovom mnohých rôznych projektov. Okrem toho môžu ponúkať NFT, ako aj všetky druhy decentralizovaných finančných služieb ( DeFi ). Problém je v tom, že v porovnaní s projektmi založenými na Ethereum sa zdá, že nie toľko ľudí chce využívať tieto služby.

Čo je Solana (SOL)?

Solana (SOL) bola ponúkaná ako vysokovýkonný blockchain novej generácie. Sieť umožňuje vývojárom vytvárať decentralizované aplikácie, ktoré sú škálovateľné, bezpečné a efektívne, využívajúc mechanizmus konsenzu Proof of Stake na zníženie nákladov na energiu a zvýšenie rýchlosti transakcií.

Solana je poháňaná jedinečným algoritmom, ktorý dokáže spracovať až 50 000 transakcií za sekundu (TPS). Rovnako ako Ethereum a Cardano, Solana je blockchain vrstvy 1, ktorý sa nespolieha na žiadnu platformu, alebo sieť tretích strán. Napriek sľubu s vysokým potenciálom má reťaz relatívne málo uzlov, takže z praktického hľadiska je menej decentralizovaná ako mnohé z jej náprotivkov L1.

Okrem toho sieť pravidelne zažívala zlyhania počas prvých 2 rokov svojej činnosti. Medzi júnom 2021 a júnom 2022 bol blockchain Solana vypnutý 7-krát. Keďže blockchain majú byť dostupné 24/7/365, mnohí investori stratili dôveru v ekosystém. Pre porovnanie, Bitcoin beží nepretržite už 9 rokov.

Čo je Cardano (ADA)?

Cardano (ADA) má podobnú ponuku ako Solana, ale má oveľa lepšie výsledky, pokiaľ ide o odolnosť siete. Rovnako ako Solana, aj Cardano má za cieľ poskytnúť riešenie niektorých kľúčových nedostatkov Etheruem a zároveň zabezpečiť kompatibilitu inteligentných zmlúv rovnakým spôsobom. Kľúčový rozdiel medzi Cardano a inými sieťami je v tom, že to bol prvý blockchain, ktorý bol vyvinutý prostredníctvom recenzovaného výskumu.

Cardano využíva jedinečnú vrstvenú architektúru , ktorá pozostáva z vyrovnávacej vrstvy (vrstva 1) a výpočtovej vrstvy (vrstva 2). Natívna kryptomena Cardano , ADA, poháňa zúčtovaciu vrstvu, zatiaľ čo výpočtová vrstva umožňuje inteligentné zmluvy a decentralizované aplikácie.

Tím ADA v súčasnosti vyvíja nové riešenie škálovateľnosti pre sieť s názvom Hydra . Keď bude táto aktualizácia zverejnená, očakáva sa, že Cardano bude schopné spracovať až 1 000 000 transakcií za sekundu (TPS), čo je obrovské zlepšenie oproti Ethereum, a to aj po tom, čo „The Merge“ zvýši množstvo ETH z 15 TPS na 100 000.

Vysoký prísľub, nízky dopyt

Zatiaľ čo Solana aj Cardano vyzerali ako predurčení na „prevrátenie“ Ethereum, pokiaľ ide o trhovú kapitalizáciu, táto predpoveď bola doteraz veľmi prijateľná. Každý reťazec vrstvy 1 môže poskytovať škálovateľné dApps, ale kľúčovým problémom je, že si ich nevyberá veľa ľudí.

Pre Cardano je momentálne iba 70 000 aktívnych adries peňaženky, čo je menej ako desatina celkového počtu Ethereum. dApps postavené na Ethereum majú jedinečnú výhodu, pokiaľ ide o mieru používateľov, pretože tento ekosystém chce využívať viac ľudí. Projekt, ktorý vyzerá pripravený využiť integrované výhody Ethereum, je Metacade.

Metacade: obrovský užívateľský potenciál

Investori začali pozornejšie zameriavať na Metacade z niekoľkých kľúčových dôvodov. Tento projekt je úplne novým ekosystémom, v ktorom si môžete zarobiť, a ktorý je vo svojej podstate zameraný na komunitu a ponúka členom úžasné výhody.

Keďže sa zdá, že GameFi expanduje na 3-miliardový trh a dobyje samotný herný priemysel, projekty ako Metacade majú mimoriadne dobrú pozíciu na to, aby prilákali veľký počet používateľov. Aby sme demonštrovali, Splinterlands často priťahuje viac ako milión aktívnych používateľov, čo je výrazne viac ako 70 000 Cardano.

Cieľom Metacade je dosiahnuť podobnú úroveň úspechu a jeho jedinečné vlastnosti sú pripravené na to, aby sa to stalo realitou. Vzhľadom na to, že Metacade je celá herná arkáda namiesto jedného titulu, vyzerá to viac ako možné.

Iniciatívy komunity

Metacade ponúka hráčom GameFi miesto, kde môžu oddychovať, stretávať sa a získavať krypto odmeny mnohými zaujímavými spôsobmi. Pre hráčov môže byť často ťažké nájsť najnovšie (a najcennejšie) informácie, aby vyťažili maximum zo svojho zážitku z hrania blockchain. Metacade tento problém rieši vytvorením centra pre hernú komunitu, aby mohla zdieľať všetko, čo vie, vrátane najnovšieho vývoja hier a herných techník.

Okrem toho, bude Metacade poskytovať používateľom tokenové odmeny MCADE za zdieľanie ich vedomostí s komunitou. Platforma stimuluje silný vzťah medzi hráčmi a dáva im viac príležitostí zarobiť si v tomto procese.

Vo vlastníctve hráčov

Metacade má v pláne stať sa decentralizovanou autonómnou organizáciou (DAO), čo je ďalšia funkcia, ktorá podľa všetkého pritiahne na platformu veľký počet používateľov. Držitelia MCADE môžu hlasovať o tom, ako bude platforma fungovať v budúcnosti, pretože platforma Metacade dáva hráčom viac moci s cieľom rozvíjať samotné odvetvie GameFi.

Jednou z kľúčových metód, ktorú má Metacade za cieľ, je pomôcť odvetviu GameFi rásť pomocou programu Metagrants. Hráči sa môžu stretnúť, hlasovať a rozhodnúť, ktoré nové P2E tituly by mali byť vytvorené v budúcnosti. Po preskúmaní návrhov, ktoré predložili talentované vývojové tímy, ich môže komunita Metacade priamo financovať, aby sa uľahčila ich tvorba.

SOL vs ADA vs MCADE: toto si myslia investori

Keďže Solana sa snažila zostať hore a Cardano nedosahuje dostatočné množstvo používateľov, ani jeden projekt nedokázal „zabiť“ Ethereum. V skutočnosti Ethereum práve dokončilo „ The Merge “ a teraz ponúka podobnú priepustnosť transakcií svojim konkurentom. Keďže je ekosystém podstatne väčší z hľadiska používania, má veľkú konkurenčnú výhodu.

Metacade, postavená na Ethereum, má dobrú pozíciu pre prudký rast. Nielenže môže používateľom z Ethereum ponúknuť niekoľko jedinečných výhod, ale platforma ponúka vo svojej pasáži aj celý rad hier typu Play-to-Earn. Token MCADE práve začal svoju presale akciu, čo znamená, že má veľmi vysoký potenciál, krátkodobý aj dlhodobý.

Keďže GameFi neustále rastie, projekty ako Metacade môžu byť kľúčovými projektami, ktoré spájajú širší priemysel. Pre hráčov je mimoriadne atraktívny a investori si začínajú myslieť, že by mohol mať oveľa lepšiu budúcnosť v porovnaní s veľkými menami ako Solana a Cardano.

Token MCADE sa v počiatočnom kole investícií uvoľňuje len za 0,008 USD. V neskorších fázach presale to stúpne na 0,02 USD. Ak to čítate, môžete sa zapojiť a získať prístup k niektorým veľkým ziskom predtým, ako sa token dostane na verejnosť koncom tohto roka.

