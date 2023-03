Cena EOS prináša pomalé zisky, zatiaľ čo zisky Metacade sú v roku 2023 stonásobné

Napriek tomu, že je EOS jedným z najstarších a najznámejších projektov kryptomien, v posledných mesiacoch zaostával za zvyškom trhu. Aká je však budúcnosť EOS? V tomto článku nájdete predpovede cien EOS na roky 2023, 2024 a 2025 a zistíte, prečo niektorí predpovedajú, že token Metacade MCADE by mohol v roku 2023 vzrásť až 100-násobne.

EOS (EOS) mal jeden z najhorších výkonov v roku 2022

EOS je inteligentný blockchain s podporou kontraktov, ktorý bol uvedený na trh v roku 2017. EOS, propagovaný ako jeden z popredných „zabijakov Ethereum“, stúpol v rebríčku a stal sa jednou z najhodnotnejších kryptomien. Napriek tomu, že počas kryptozimy zostali v top 50 najhodnotnejších projektoch, ziskovosť EOS bola v poslednom čase prinajmenšom slabá.

Stačí sa pozrieť na trhovú kapitalizáciu EOS, kde je zrejmé, že väčšina kryptoinvestorov si myslí to isté. V roku 2018 jeho trhová kapitalizácia vyvrcholila na 17,5 miliardy dolárov, čo je viac ako súčasná trhová kapitalizácia spoločnosti Cardano ( CoinGecko ). Napriek obrovskému býčiemu zápasu v roku 2021 však v máji krátko vyskočil na úroveň 13,5 miliardy dolárov a o mesiac neskôr klesol na 3,5 miliardy dolárov.

Prečo bol teda rast spoločnosti EOS taký nevýrazný? Zdá sa, že mnohí investori sa obávajú, že EOS neponúka nič iné ako desiatky riešení vrstvy 1 na trhu. Okrem toho, mnohí uviedli dôvody prečo sa držať ďalej od projektu. Bola to vysoká centralizácia medzi validátormi a niekoľko škodlivých hackov.

Predpoveď ceny EOS (EOS)

Zatiaľ čo veľká časť trhu trpela počas prebiehajúcej kryptozimy, EOS sa zdal byť jedným z najväčších porazených. Klesol takmer o 95 % zo svojho maxima v máji 2021 na minimum v novembri 2022, hoci stúpol o 43,5 %, keď sa kryptozima začala topiť v januári.

Mnohé predpovede cien EOS ťažili z predpokladaného býčieho behu v roku 2023, ale stále zaostávajú za mnohými inými, ako je Metacade. Predpovede maximálnej ceny EOS na rok 2023 sa pohybujú okolo 1,80 dolára, čo predstavuje nárast o viac ako 63 % z aktuálnej ceny 1,10 dolára. Okrem toho, predpovede cien EOS na roky 2024 a 2025 sú na úrovni 2,93 USD a 5,09 USD. Aj keď tieto výnosy nie sú strašné, očakáva sa, že mnohé projekty budú do konca roka ponúkať oveľa vyššie zisky. Jedným z takýchto projektov je Metacade.

Očakáva sa, že Metacade (MCADE) bude dominovať Play-To-Earn

Metacade je komunitné centrum navrhnuté ako komplexná platforma pre všetky hry typu play-to-earn (zarábanie hraním). GameFi sa má dostať do hlavného prúdu v roku 2023, keď sa k revolúcii P2E prihlásia viacerí hráči. Metacade bude najlepším miestom na stretnutia s podobne zmýšľajúcimi hráčmi, alebo na učenie sa, ako sa dostať dopredu v najnovších hrách P2E. Dokonca bude možné ovplyvniť určovanie budúcnosti odvetvia.

Budú tu fóra na diskusiu o najnovších hrách P2E, rozhovory v reálnom čase na diskusiu o stratégiách a tipoch na zdieľanie a priestor na čítanie GameFi alpha zverejneného veteránmi P2E. Jednou z funkcií, ktorá priťahuje veľkú pozornosť spoločnosti Metacade počas jeho prebiehajúceho presale, je systém odmeňovania, v ktorom môžu používatelia zarábať MCADE priamo za prispievanie na platformu a interakciu s ostatnými.

Snáď najväčšou zmenou hry zo všetkých bude iniciatíva Metacade Metagrants, ktorá bude spustená koncom tohto roka. Táto schéma umožňuje vývojárom navrhovať nápady na hry, o ktorých môže komunita hlasovať. Projekt, ktorý získa najviac hlasov, získa financie z pokladnice Metacade, aby hru oživil. Posledná hra sa pridá do virtuálnej arkády Metacade. Vývojári majú dokonca možnosť použiť natívne testovacie prostredie platformy na získanie spätnej väzby o svojich hrách.

Plánuje sa aj decentralizovaná autonómna organizácia (DAO), platená virtuálna arkáda a pravidelné komunitné podujatia, aby sa používatelia zapojili. Nedávno spoločnosť Metacade získala schválenie Certik, jedného z lídrov v oblasti auditu a transparentnosti blockchain, čím ďalej posilnila svoju reputáciu v očiach potenciálnych investorov a používateľov.

Predpoveď ceny Metacade (MCADE)

Tieto aspekty viedli k tomu, že tisíce investorov sa ponáhľali vyzdvihnúť tokeny MCADE v presale, pričom do projektu priteklo viac ako 10,1 miliónov dolárov investícií už za 16 týždňov po spustení. Po skončení presale bude mať MCADE hodnotu 0,02 USD, ale niektorí analytici predpovedajú, že do konca roka 2023 by mohol dosiahnuť 2 USD – 100-násobné výnosy za necelý rok!

V rokoch 2024 a 2025 mnohí odborníci predpovedajú, že keď sa hranie P2E rozbehne, cena MCADE by mohla vzrásť aspoň na 4,50 USD až 6 USD. Pri jedinečných projektoch, ako je Metacade, dosiahnutie týchto druhov návratnosti určite nie je vylúčené.

Metacade (MCADE) môže byť oveľa lepšou investíciou

Stručne povedané, EOS počas nedávnej kryptozimy nesmierne utrpel a v konečnom dôsledku neposkytuje inovácie alebo potenciál rastu. Na druhej strane, Metacade je skutočným opakom. Je na vedúcej pozícii v odvetví P2E tým, že ponúka niektoré prelomové funkcie, ktoré hráči považujú za neuveriteľne cenné.

Medzitým je očakávaný rast GameFi v roku 2023 a neskôr by mohol byť obrovským katalyzátorom rýchlej expanzie používateľskej základne Metacade. Tým by sa zvýšila cena MCADE. Ak sa chcete dostať ku zdroju skôr, ako dôjde k tomuto rastu, poponáhľajte sa. Tokeny MCADE sú momentálne v predaji za 0,017 USD a kráti sa čas na získanie lacných tokenov, kým ich cena bude ďalej stúpať. Zabudnite na predpovede cien EOS, pretože Metacade môže byť oveľa lepšou investíciou.

