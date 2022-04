Tu je výhľad ceny Etherea od najlepšieho analytika po tom, čo ETH kleslo pod 3 000 USD

Ethereum kleslo pod 2 900 USD po tom, čo sa býci cez víkend vzdali úrovne podpory 3 000 USD. Pokles ceny éteru (ETH) prichádza v čase, keď špičková kryptomena Bitcoin (BTC) po poklese pod 40 000 USD tiež čelí masívnemu výpredajovému tlaku.

V súčasnosti sa Ethereum obchoduje v blízkosti 2 860 USD s 24-hodinovými stratami približne 2,8 %. Na druhej strane bitcoin klesol na minimá 38 800 USD a je zhruba 2 % v mínuse.

Ethereum pravdepodobne znova otestuje 2 600 $

Zatiaľ čo si udržiava býčí výhľad pre dve najlepšie kryptomeny podľa trhovej kapitalizácie, špičkový obchodník s kryptomenami a analytik Rekt Capital vidí pre Ethereum potenciálny pokles na minimá 2 600 USD.

„ETH sa v týždennom časovom rámci prevrátilo ~3050 $ na novú rezistenciu,“ povedal analytik a poukázal na graf, ktorý ukazuje, že cena Etherea za posledné štyri týždne klesla.

„Výsledkom je, že ETH má teraz väčšiu šancu vykonať dlhý knôt smerom nadol až na 2600 $ v mesačnom časovom rámci,“ poznamenal.

Graf zobrazujúci ETH/USD klesli pod kritickú úroveň podpory. Zdroj: Rekt Capital

Hoci prominentný kryptoanalytik naznačuje, že Ethereum by sa ešte mohlo prepadnúť nižšie, myslí si, že býci ešte môžu vidieť 3 000 dolárov.

Rekt Capital zdôrazňuje mesačný graf Etherea a hovorí :

„ETH volatilný opakovaný test vo výške ~ 3000 $ (čierna) môže veľmi dobre prebiehať. Dolný knôt by mohol klesnúť až na úroveň zeleného Higher Low (2600 $). Knôt do HL pred konečným vykonaním mesačného zatvorenia sviečky nad ~ 3000 $ (čierny) by bol býčí.“

Tu je graf znázorňujúci pohľad analytika na to, čo by sa mohlo stať ďalej pre ETH/USD.

Ethereum sa začiatkom tohto mesiaca obchodovalo na maximách nad 3 500 USD. Údaje z CoinGecko ukazujú, že pri súčasných cenách pár ETH/USD klesol za posledné dva týždne takmer o 11 % a za posledných 30 dní o 8 %.