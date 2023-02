Cena spoločnosti Metacade (MCADE) exploduje, zatiaľ čo predpovede cien Ripple (XRP) slabnú

Nie je žiadnym tajomstvom, že Ripple bol v posledných rokoch pod tlakom. Zatiaľ čo niektorí urobili odvážne predpovede, že XRP bude v nadchádzajúcich mesiacoch stúpať, realistickejšie hodnotenia naznačujú, že jeho výkon nemusí spĺňať tieto očakávania. V tomto článku sa dozviete, prečo boli predpovede cien Ripple XRP v poslednej dobe zasiahnuté a prečo Metacade explodoval vo svojom prebiehajúcom presale.

Ripple (XRP) – vysoká centralizácia a prípad SEC by mohli byť dôvodom pádu XRP

Ripple je kryptomena vytvorená v roku 2012 s cieľom poskytnúť rýchlejšiu a lacnejšiu alternatívu k tradičným cezhraničným platobným systémom, ako je SWIFT. Napriek tomu, že je Ripple štvrtým najhodnotnejším projektom na trhu (okrem stablecoinov), v posledných rokoch nesplnil očakávania investorov.

Okrem obrovského slona v miestnosti v podobe SEC je Ripple jednou z najviac centralizovaných kryptomien. Významné časti XRP vlastní a kontroluje jej materská spoločnosť Ripple Labs. Zdá sa, že si to myslí aj spoluzakladateľ Ethereum Vitalik Buterin, ktorý koncom roka 2022 uviedol , že XRP je „stále úplne decentralizovaný“. To je však v rozpore s princípmi decentralizácie, ktoré sú základom celej myšlienky kryptomeny.

Okrem toho, prebiehajúci súdny spor so SEC na nejaký čas potlačil cenu XRP a výsledok prípadu stále nikto nepozná. SEC tvrdí, že XRP je neregistrovaný cenný papier, čo pre držiteľov XRP vytvára neistotu a právne riziká. S regulačnými orgánmi, ktoré po páde FTX hľadajú väčšiu kontrolu nad kryptomenami, by XRP mohol byť prvé domino, ktoré padne. V dôsledku toho mnohí investori váhali s nákupom XRP, čo spôsobilo, že mnohí analytici znížili svoje predpovede cien Ripple XRP.

Predpovede cien Ripple (XRP)

Zatiaľ čo Ripple bol pravdepodobne jednou z najstabilnejších mincí na nedávnom trhu s medveďmi, predpovede cien Ripple XRP na rok 2023 nevyzerajú príliš čerstvo. Mnohí si stanovili maximálne ciele na 1,18 dolára do konca roka, čo je skoro trojnásobok jeho súčasnej ceny 0,41 dolára. Reálnejšie predpovede cien Ripple XRP sú však medzi 0,59 a 0,81 USD. V dôsledku toho mnohí investori začali v roku 2023 obracať svoju pozornosť na projekty s oveľa väčším ziskovým potenciálom, ako je Metacade.

Metacade (MCADE) nás čaká v búrlivom presale

V ostrom kontraste s Ripple, Metacade získava slávu v roku 2023 rekordným tempom. Jeho presale dosiahol viac ako 6,7 miliónov dolárov vo fáze 4, pričom len v beta predaji sa vyzbieralo 1,12 milióna dolárov. Následne cena jeho natívneho tokenu MCADE raketovo vzrástla z 0,008 USD na 0,014 USD od spustenia presale.

Čo to teda Metacade vlastne je? Je to komunitná platforma na hranie, učenie sa a zarábanie viac z najnovších hier typu play-to-earn (zarábanie hraním). Hráči a kryptofanatici sa môžu spojiť v Metacade, aby spolupracovali, využili viacero možností zárobku a dokonca mali možnosť priamo ovplyvniť trajektóriu odvetvia GameFi.

Samotná platforma je all-in-one riešením pre P2E hry. Vďaka recenziám, fóram, rebríčkom, živým chatom a najhorúcejšej verzii GameFi alpha zdieľanej veteránmi P2E majú hráči všetko, čo potrebujú, aby predbehli konkurenciu. Tieto neoceniteľné funkcie ponúkajú množstvo informácií o hrách a stratégiách, ako aj komunitu nadšencov, s ktorými sa môžete spojiť.

Metacade navyše spúšťa viacero iniciatív, ktoré majú hráčom pomôcť maximalizovať ich príjem v revolúcii Play2Earn, Create2Earn, Compete2Earn a Work2Earn. Takto odmeňuje hráčov za ich príspevky do platformy. Platí im MCADE tokenmi za zdieľanie recenzií, ponúkanie alpha hry a interakciu s ostatnými členmi. Medzitým sa môžu používatelia zúčastniť súťažných herných turnajov a vyhrať veľké ceny v rámci programu Compete2Earn (zarábanie súťažením).

Iniciatíva Work2Earn (zarábanie prácou) umožní hráčom využívať pracovnú inzerciu Metacade na nájdenie práce vo webovom a hernom priemysle. Táto inzercia, ktorá bude spustená v roku 2024, bude hostiť pracovné miesta od príležitostných testovacích pozícií až po platené pozície na plný úväzok pracujúce s niektorými z najväčších mien vo Web3.

Napokon, program Metagrants bol u investorov obrovským hitom. Metagrants umožňujú komunite využiť prostriedky platformy na financovanie vývojárov hier. Vývojári jednoducho predložia svoje návrhy hier do súťaží Metagrants pre držiteľov MCADE, aby o nich hlasovali.

Víťazné návrhy získajú finančné prostriedky na realizáciu svojich nápadov, pričom hotová hra sa pridá do virtuálnej arkády Metacade. To predstavuje neuveriteľnú príležitosť pre komunitu Metacade zohrať úlohu pri výrobe niektorých z najlepších hier P2E a upevniť pozíciu platformy ako lídra v priemysle GameFi.

Predpoveď ceny Metacade (MCADE)

Vzhľadom na potenciál, že sa Metacade rýchlo stane de facto domovom pre hráčov P2E, token MCADE zaznamenal niekoľko neuveriteľných cenových predpovedí. Verejnosti sa spúšťa za 0,02 USD, no mnohí očakávajú, že do konca roka 2023 dosiahne až 0,50 USD – 25-násobná návratnosť za menej ako rok. Niektoré z konzervatívnejších odhadov ju uvádzajú na minimálne 0,22 USD, čo je stále vynikajúca návratnosť investície 1 000 %.

Metacade (MCADE) je lepšia investícia

Celkovo sa zdá, že držitelia XRP hrajú riskantnú hru. Uvedené predpovede cien Ripple XRP neveštia nič dobré pre investorov Ripple, napriek tomu, že ide o jednu z najstabilnejších mincí na súčasnom medveďom trhu. Osud XRP je v konečnom dôsledku v rukách amerických súdov, čo by malo byť dostatočné na to, aby odradilo každého od investovania do neho.

Namiesto toho sa Metacade javí ako oveľa rozumnejšia investícia. Po pozoruhodnom úspechu v presale je jasné, že Metacade je na správnej ceste. Keďže GameFi bude v roku 2023 dominovať v krypto priestore, investori, ktorí sa už zapojili, by mohli vidieť obrovské zisky. Ak si myslíte, že sa na niečo pripravujú, pozrite si presale MCADE a získajte tokeny za 0,014 USD, kým sa jeho cena neskôr zvýši!

