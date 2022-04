Cena tokenu Near sa vráti späť po uvedení stabilného coinu Near Protocol

NEAR, natívny token protokolu Near Protocol, dnes vzrástol po tom, čo blockchain Near Protocol spustil svoj široko očakávaný stablecoin, USN.

V čase písania tohto článku sa token NEAR za posledných 24 hodín vrátil späť na 14,96 USD o 8,38 %. Token sa však za posledný týždeň znížil o približne 12 % po širšom prepade kryptotrhu za posledný týždeň.

Blízko stablecoinu USN protokolu

Novo spustený USN stablecoin je algoritmický stablecoin. Používa mix tokenomiky na udržanie pomeru 1:1 voči americkému doláru. Spustila ju decentralizovaná organizácia založená na protokole NEAR s názvom Decentral Bank.

Ľudia môžu spáliť NEAR tokeny na razenie USN stablecoinov a môžu tiež spáliť USN stablecoiny, aby získali NEAR tokeny.

Decentral uviedol, že skorí veritelia získajú výnos až 20 %, čo je niečo, čo konkuruje populárnym UST stablecoinom Terra.

Rezervy stablecoinu USN bude udržiavať Decentral Bank DAO a DAO bude každý mesiac hlasovať o rozdelení odmien vo výške 10 miliónov USD za obchodovanie s USN.

Preplnený stablecoinový trh

USN bude čeliť tvrdej konkurencii v rámci stablecoinu, pričom jeho hlavným konkurentom bude UST stablecoin Terra. Terra’s UST sa už teší z podpory vo výške 2,5 miliardy dolárov v amerických dolároch, ktoré sú už v rezervách.

Existuje aj ďalší očakávaný stablecoin, USDD z blockchainu Tron, ktorý sľubuje 30% APY.

Zdá sa, že väčšina investorov používa k stabilnému coinu USN vyčkávací prístup s očakávaním, že v Near Protocol bude viac možností DeFi, ktoré poskytnú stabilnému coinu USN väčšiu užitočnosť.