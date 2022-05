Zilliqa (ZIL) je dnes jedným z najlepších hráčov na krypto trhu. Dnes vzrástla o viac ako 20 %.

V čase písania tohto článku sa ZIL obchodoval za 0,08889 USD, čo je nárast o 25,67 % po tom, čo dosiahol denné maximum 0,09776 USD a potom sa stiahol späť.

Podľa správ od LunarCrush, monitora aktivity trhu a sociálnych médií pre kryptomeny, patril token ZIL medzi najdiskutovanejšie kryptomeny.

Tieto trhové a sociálne nálady sa považujú za hlavný dôvod nárastu tokenov, ktorý pomohol minci pokryť časť zo svojho poklesu za posledných 30 dní o 37 %.

Navyše token rally bol do určitej miery ovplyvnený krokom generálneho riaditeľa Bena Livshitsa, ktorý odhalil plán projektu. Generálny riaditeľ uviedol, že projekt sa zameria na budovanie a integráciu aplikácií Metaverse, hier a DeFi.

April's been a whirlwind of activity! We joined the @BGameAlliance, unveiled @themetapolis, and @convoluted_code shared #Zilliqa's Roadmap 2022 with the #ZilFam. And that's just scratching the surface.

Read all about it here! https://t.co/X5ZVNGEyzV pic.twitter.com/AgFy0foVHM

— Zilliqa (@zilliqa) May 4, 2022