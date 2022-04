Cenová analýza Algorand (ALGO) – Ako môžu býci priniesť 20% vzostup

Algorand (ALGO) zaznamenal tento týždeň medvedí tlak. V dôsledku toho minca klesla pod dôležitú zónu podpory. Ale ALGO sa stále mohlo veľmi rýchlo odraziť a priniesť rozhodujúci dvojciferný vzostup. Tu je to, čo potrebujete vedieť:

ALGO kleslo mierne pod kľúčovú podporu 0,687 $

Minca by sa však mohla okamžite vrátiť nad túto cenu

Ak sa tak naozaj stane, Algorand sa zvýši na 0,814 USD.

Zdroj údajov: Tradingview

Predikcia ceny Algorand- Prečo zostáva potenciál rastu

Pokles pod kľúčové zóny podpory nie je nikdy dobrá vec pre žiadnu mincu. Skutočnosť, že ALGO stratila 0,687 $, môže byť veľkou ranou. My to však takto nevidíme. V skutočnosti je všeobecný konsenzus taký, že ALGO sa pravdepodobne veľmi rýchlo vráti späť a v tomto procese opäť získa podporu.

Akonáhle sa to stane, uvidíme, ako sa cenová akcia konsoliduje nad 0,687 USD, než ALGO vyskočí smerom k 0,814 USD. Býkom to prinesie nárast o približne 20 %. Okrem toho ďalšie indikátory hybnosti, vrátane RSI, ukazujú, že minca je momentálne býčia.

Napriek tomu malo ALGO v apríli toľko falošných únikov. Napríklad na začiatku mesiaca minca vytvorila výrazný vzor obrátenia dna, ktorý sľuboval obrovské zisky. Ale ALGO to nedokázalo dotiahnuť do konca a namiesto toho sa minca len mierne zdvihla, kým spadla späť nadol. Zatiaľ čo nárast smerom k 0,814 dolára by sa mohol považovať za býčí prepad, neočakávame, že to bude trvať dlho.

Je dnes Algorand dobrá kúpa?

Na základe základných základov je Algorand (ALGO) nepochybne skvelým kryptografickým aktívom na nákup. Ak ho chcete len dlhodobo, môžete si ho kúpiť teraz.

Z krátkodobého hľadiska má ALGO určitý vzostupný potenciál. Minca by mohla v priebehu budúceho týždňa získať približne 20 %. Ale kvôli zvýšenej volatilite na trhu nedržte svoju pozíciu dlho.