CEO Binance Zhao by mohol čeliť trestnému stíhaniu – čo to znamená pre krypto?

A sme tu znova. Podľa správy agentúry Reuters sú prokurátori ministerstva spravodlivosti rozdelení v otázke ďalších krokov, ktoré treba podniknúť v súvislosti s vyšetrovaním Binance .

Burza je od roku 2018 vyšetrovaná za údajné nedodržiavanie zákonov a sankcií proti praniu špinavých peňazí.

Správa tvrdí, že niektorí federálni prokurátori chcú proti burze agresívne postupovať. Veria, že majú dostatok dôkazov na podanie trestných oznámení na jednotlivých vedúcich pracovníkov, vrátane generálneho riaditeľa Changpenga Zhaa (CZ).

Binance správu kritizovala, čo nikoho skutočne neprekvapilo.

„Reuters sa opäť mýli. Teraz útočia na náš neuveriteľný tím činných v trestnom konaní,“ odznelo na Twitteri.

Takže, je toto posledná búrka v kryptolande? Má Binance problémy?

No, je ľahké skočiť na trhavé reakcie vzhľadom na škriepky v priestore od iných hercov (netreba menovať žiadne mená, je mi zle z rozprávania o určitých ľuďoch). Ale toto nie je ono.

Ide o dlhodobé vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2018. Stretnutia Binance s regulátormi nie sú žiadnym tajomstvom. Brian Brooks, bývalý generálny riaditeľ americkej dcérskej spoločnosti Binance.US, odstúpil z funkcie len tri mesiace, keď sa regulačné orgány uzavreli.

CZ v tom čase uviedol, že Binance „bude v budúcnosti plne regulovanou finančnou inštitúciou“ a že bude „veľmi otvorený“ odstúpiť, ak sa nájde náhradný generálny riaditeľ s väčšími regulačnými skúsenosťami.

Nejde teda o úplne neočakávaný vývoj, pričom verejnosť si je dobre vedomá, že ide o prebiehajúce vyšetrovanie.

Aj keď toto nie je alarmujúca situácia, zhŕňa veľké problémy v kryptopriemysle. Nikto naozaj nevie, čo si o tomto vyšetrovaní myslieť, a o to ide – Binance nie je ani zďaleka transparentná, čo nie je zdravé pre celé odvetvie.

Crypto je teraz tiež v bode, kde sú CZ a Binance životne dôležité pre celý priestor. Chybný krok pri výmene môže byť fatálny. Jeho dôležitosť nebola nikdy tak zjavná, ako pri pohľade na fond 1 miliardy dolárov, ktorý vytvorila CZ na podporu zápasiacich hráčov v tomto odvetví (pohyb strašidelne pripomínajúci príručku Sama Bankmana-Frieda ako „veriteľa poslednej záchrany“ v minulom živote , Mimochodom).

Je úplne logické, že regulátori prichádzajú pre bývalú burzu „bez ústredia“ (ktorá mimochodom, zdá sa, stále nemá formálne sídlo), vzhľadom na túto dominanciu trhu a nedostatok transparentnosti.

Binance je dnes popri Coinbase pravdepodobne najdôležitejšou firmou v celom kryptopriemysle. Ale sú veľmi odlišné. Coinbase je verejne kótovaná a na úplne inej úrovni z hľadiska transparentnosti. Požadované zverejnenia a iné obruče, cez ktoré musia verejné spoločnosti preskočiť, môžu byť zaťažujúce, ale poskytujú zákazníkom pokoj a myseľ.

Na druhej strane Binance obchádzala zákon počas niekoľkých veľmi úspešných rokov existencie. Nie, že by to bola ich kritika – toto odvetvie doslova vzniklo z ničoho, pričom regulácia úplne neexistuje. V minulosti sa nedalo robiť nič iné.

Ale kryptopriemysel sa rozrástol a Binance stále predstavuje úplné tajomstvo, pokiaľ ide o jeho financie. A to aj napriek niekoľkým tvrdeniam o opaku.

Ich dôkaz o rezervách mal z veľkej časti vyriešiť tento problém transparentnosti. Ich proces však nie je ani zďaleka uspokojivý. Strávil som niekoľko hodín cez víkend a snažil som sa z toho dostať hlavu a bol som z toho ešte zmätenejší, ako keď som vošiel.

Jesse Powell, generálny riaditeľ spoločnosti Kraken, to výrazne kritizoval a verím, že prináša dobré body.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️

Spravodlivo, CZ povedal, že to zlepší, a to je ešte skoro. Ale informácie, ktoré boli doteraz zverejnené, neodhaľujú takmer nič o vnútornom fungovaní alebo finančnom zdraví Binance.

CZ je teraz najdôležitejším človekom v oblasti kryptomien, vzhľadom na monštruóznu dominanciu Binance na trhu.

Tieto pokračujúce príbehy nerobia nič iné, len ťahajú reputáciu krypto cez bahno, čo je momentálne jeho najväčší problém. Inštitúcie, mainstreamové médiá a domorodci, ktorí nie sú kryptomenami, uvidia tieto príbehy a prevrátia oči. Mnohí sa teraz budú báť priblížiť sa k tomuto priemyslu.

Podľa môjho názoru by bolo pekné vidieť, ako Binance vynakladá spoločné úsilie na dosiahnutie skutočnej transparentnosti. Myslím si, že ich doterajšie úsilie bolo veľmi podpriemerné, a to, že sa priaznivo porovnávajú s niektorými zlými hercami v tomto priestore, neznamená, že sa im v tomto smere darí.

Vzhľadom na chaos v tomto odvetví počas celého roka, a najmä nedávno s FTX, je Binance povinná držať sa vyššieho štandardu, či už zaslúženého alebo nie. Udalosti, ako je uvedené nižšie – hoci sú pravdepodobne úplne legitímne – sú pre priemysel znepokojujúce, pretože by mohli znamenať.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022