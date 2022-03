Pre Chainlink (LINK) je už veľmi dlho rozhodujúcou fyziologickou hranicou 15 dolárov. Minca sa tento rok niekoľkokrát pokúsila udržať vyššie zisky, ale opäť klesla, keďže volatilita na trhu naďalej narastá. Takže, čo sa stane tentokrát? Tu je niekoľko ukazovateľov:

Je to prvýkrát, čo sa LINK za niekoľko týždňov dostala nad 15 USD.

15 $ sa tiež ukázalo ako obrovská režijná úroveň odporu pre vzostupy LINK.

Býčia dynamika sa zdá byť pravdepodobná, ale nakoniec by sa mohla spomaliť.

Zdroj údajov: Tradingview

Chainlink (LINK) – Cenová analýza a predikcia

Premena 15 USD z režijného odporu na podporu je pre býkov LINK veľkým krokom. Minca prekonala túto úroveň prvýkrát po určitom čase a na základe doterajšej cenovej akcie; zdá sa, že sa tu vlastne snaží skonsolidovať. Veľkou otázkou teraz je, ako dlho dokáže LINK udržať cenovú akciu nad 15 USD.

Ak to býci skutočne vytiahnu, potom je pravdepodobné, že minca sa posunie ďalej, aby otestovala ďalšiu hornú zónu odporu 18 USD. Na základe súčasnej vzostupnej dynamiky očakávame, že LINK vyskočí na približne 19,5 USD, kým sa pokúsi nájsť ďalší dopyt.

Keďže však mnoho krátkodobých obchodníkov pravdepodobne zablokuje zisk v tejto zóne, očakávame mierny pokles, keď sa LINK v blízkej budúcnosti dostane nad 19,5 USD. Okrem toho sa RSI práve teraz posunulo na neutrálnu pozíciu, čo naznačuje, že akýkoľvek býčí beh sa v priebehu niekoľkých dní spomalí.

Je čas kúpiť Chainlink (LINK)?

Chainlink (LINK), ktorý bol založený v roku 2017, sa rozrástol a stal sa jedným z hlavných blockchainových projektov na svete. Je pomerne dosť nízko od svojich ATH, ale to tiež znamená, že je to v súčasnosti veľmi dobrá možnosť nákupu. S dlhodobým potenciálom LINK by ho mal mať každý investor, ktorý stojí za to.