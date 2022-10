Niečo, čo je vždy zaujímavé, je hodnotenie ťažobnej aktivity na bitcoinoch , najmä v spojení s tým, čo sa deje s cenou a širším trhom.

Koniec koncov, baníci sú skupina, ktorá dostáva tieto čerstvo vyrazené bitcoiny, pretože blockchain neustále rastie. Prijímanie týchto príjmov v natívnych minciach siete znamená, že ich akcie môžu byť orientačné.

V súčasnosti sa však deje niečo pozoruhodné. Hash rate, čo znamená množstvo výpočtového výkonu, ktorý bitcoinová sieť vynakladá – teda počet baníkov – stúpa. A veľmi stúpa.

Zároveň však klesá cena.

Tlačíme historicky najvyššie po historicky vysokom hash rate. Cena sa však znížila a v posledných mesiacoch sa začala obchodovať nabok okolo tejto úrovne 20 000 USD.

Toto je nezvyčajné. Ako ukazuje graf vyššie, naposledy, keď sme mali násilný pád – máj 2021 – klesla aj hash rate. Je to prirodzené – opäť, výnosy týchto ťažiarov sú bitcoiny, tak prečo by ťažobná činnosť nemala klesnúť v reakcii na veľký pokles cien?

Namiesto toho zostáva rýchlosť hash – a náročnosť siete – vysoká. Väčšina ľudí hovorí, že je to dobrá vec. A majú pravdu – čím vyššia je hash rate, tým je sieť bezpečnejšia. A čím je sieť bezpečnejšia, tým je bitcoin zdravší.

Ale má to zmysel? Pozrime sa na to z ekonomického hľadiska. Nepredávajú ťažiari toľko, koľko by mali? Zdá sa, že keď po tejto havárii krabujeme bokom, baníci nepoľavujú. Môžete poukázať na prechod Etherea na proof-of-stake v septembri ako prilákanie ďalších baníkov k bitcoinom, ale dátumy v skutočnosti nezodpovedajú.

Skontrolujme, či ťažiari predávajú (graf cez tajomný výskum).

Po letnej kapitulácii už naozaj nepredávali. Môže sa to však čoskoro zmeniť?

Nedávno som písal o tom, ako verím, že by sme mohli byť jednu udalosť vzdialení od škaredého červeného knôtu pre bitcoiny. Pri pohľade na základné údaje o ťažbe som opäť nervóznejší. Opäť to nie je ani zďaleka isté – a skôr tušenie –, ale pozrime sa, kedy sme naposledy zaznamenali rast hash rate s klesajúcou cenou.

V polovici roka 2018 sa to stalo… a nebolo to dobré.

Poďme si toto časové obdobie trochu priblížiť – vyššie uvedený graf je trochu hektický. Pri pohľade do okna 2018 presne vidíme, ako k tej istej hashovacej rýchlosti pumpovania cien došlo napriek poklesu ceny. A potom sa pozrite, čo sa stalo s cenou koncom roka 2018.

To je teda znepokojujúce. A sú ľudia, ktorí na to poukazujú ako na medvedí indikátor. Ale ako každý, kto sleduje moju analýzu, vie, nie som úplne spokojný s extrapoláciou minulých bitcoinových cyklov na dnešok.

Áno, toto sa stalo v roku 2018. Ale pozrite sa na Bitcoin vtedy. Počuli ste už o tom? Pretože mnohí to neurobili – stále išlo o okrajové aktívum, ktoré ešte nerobilo hluk vo svete trad-fi. Nehovoriac o tom, že makroklíma je dnes úplne iná, my sme priamo v novej paradigme úrokových sadzieb. Bod, na ktorý by sme nikdy nemali zabudnúť pri pohľade na minulé cykly: žiadny z týchto cyklov sa nestal, keď sme boli uprostred širšieho medvedieho trhu v ekonomike.

Ale zároveň to nie je len skutočnosť, že sa to stalo už predtým. Pre mňa som len trochu zmätený, že predaj minerov tu nie je o niečo vyšší alebo prečo je hash rate tak agresívny.

Takže na záver, tento indikátor nespôsobuje, že by som sa uchádzal o tlačidlo PREDAJ. Ale rád používam ťažobné údaje v spojení s mojou širšou analýzou a je to zvláštne. A ako som písal minulý týždeň, obávam sa, že tento pohyb krabov okolo 20 000 dolárov by mohol skončiť červeným knôtom. Je to psychologicky dôležitá úroveň a akonáhle sa pod ňu tvrdo prelomíme, nekladie sa veľký odpor.

Na širšom trhu je príliš veľa premenných, ktoré by mohli ľahko smerovať na juh, a Bitcoin sa od nákazlivej vlny leta príliš nevzdal – akcie boli v skutočnosti horšie. Táto základná banská činnosť nepotláča tieto obavy, aj keď ich nezvýrazňuje.