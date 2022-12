Čím sa Metacade (MCADE) tak líši od iných metaverse projektov, ako je Decentraland (MANA)?

Metacade (MCADE) je napredujúci Web3 herný ekosystém, ktorý je nastavený tak, aby konkuroval mnohým existujúcim projektom metaverse, vrátane Decentraland (MANA).

S viacerými metaverse projektami súperiacimi o pozornosť môže byť ťažké určiť, ktoré z nich skutočne vyčnievajú z davu. Niektoré projekty, ako napríklad Metacade, však robia veľké kroky smerom k tomu.

Metacade by mohla hrať kľúčovú úlohu pri poskytovaní prístupu hráčom k Web3 a je odlišná od toho, čo ponúkajú projekty metaverse, ako je Decentraland.

Preskúmaný Decentraland metaverse

Decentraland je platforma virtuálnej reality poháňaná Ethereum, kde si kupujete pozemky, ktoré môžete prechádzať, stavať na nich a zarábať na nich. Digitálne aktíva, z ktorých sa priestory v Decentraland skladajú, sa nazývajú LAND, ktoré nemožno nahradiť ani duplikovať.

S vlastným LAND môžete navrhovať hry, aplikácie, platformy hazardných hier alebo dokonca trojrozmerné scény. Môžete tiež rozvíjať služby LAND pre sektory ako vzdelávanie a cestovný ruch. Každý pozemok LAND má rozmery 10 x 10 m , ale nie je stanovený žiadny výškový limit. Decentraland tiež vytvoril pozemky LAND, takže môžete jednoduchšie spravovať svoj majetok prepojením pozemkov.

Toto je v podstate jadro metaverse projektu Decentraland. Ide o systém založený na nehnuteľnostiach, ktoré kupujete a staviate na nich – realitný trh vo virtuálnom prostredí.

Problémy s platformami virtuálnych nehnuteľností

Problémom virtuálnych realitných platforiem je, že sú vytvorené výhradne na speňaženie. Niektoré „pozemky“ (ktoré sú NFT viazané na daný blockchain) kupujú za milióny dolárov bohaté realitné spoločnosti. Virtuálny pozemok v Decentraland sa predal za 2,4 milióna dolárov, čo je dosť veľké číslo. Existuje však len málo dôkazov o tom, že takéto nákupy sú viazané na skutočnú vnútornú hodnotu.

Väčšina vlastníkov plánuje zarobiť peniaze na týchto projektoch metaverse, ale bez toho, aby poskytli veľa cenných nápadov, ako to urobiť. Kto chce metaverse s billboardmi McDonald´s a Coca Cola? Reklama je dôležitým prvkom marketingu, ale nemôže byť jediným prípadom použitia, alebo hlavným dôvodom investície.

Projekty metaverse by sa mali zamerať na to, aby sa účastníkom siete vracali peniaze spravodlivým spôsobom a musia mať zabudované mechanizmy odmeňovania. V opačnom prípade je rast umelý, so zlými vyhliadkami pre projekty metaverse v dlhodobom horizonte.

Čím sa odlišuje metaverse projekt Metacade od konkurencie

Metacade sa odlišuje od konkurencie viacerými spôsobmi. Jednak neponúka len pozemky. Je to online arkáda, kde si používatelia môžu vybrať jednu z mnohých hier.

Je to tiež celý ekosystém, nielen miesto na nákup vecí. Je to miesto pre hráčov Web3, kde sa môžu navzájom spojiť, hrať hry a zarábať bez „predávania“ virtuálneho pozemku. Metacade bude mať zoznamy pracovných ponúk pre roly súvisiace s hrou, ako aj možnosti beta testovania a sociálne funkcie.

V budúcnosti bude nasaden decentralizovaná autonómna organizácia (DAO), aby sa zabezpečilo demokratické rozhodovanie. Účastníci siete sú odmeňovaní za svoje príspevky a tiež poskytuje príjmy z reklamy a merchandisingu, ceny, súťaže a stávky.

Inými slovami, ponúka mnoho spôsobov, ako zarobiť príjmy, ale toto sú organické príjmy súvisiace s činnosťou. Nie je to len kúpa pozemku a čakanie na jeho zhodnotenie. Plánuje sa stať živým a komplexným ekosystémom pre hráčov Web3.

Metaverse projekt Metacade: odlišný v mnohých ohľadoch

Zatiaľ čo Decentraland je 3D metaverse, Metacade je dlaždicová 2D arkáda. Decentraland je jediná hra, zatiaľ čo Metacade ponúka nespočetné množstvo rôznych hier a bude ich neustále dopĺňať.

Metacade je herný ekosystém, kde si účastníci môžu nájsť prácu, vytvoriť si siete, komunikovať a investovať do nových projektov, zatiaľ čo Decentraland sa zameriava na rozvoj virtuálnych pozemkov. Zjednodušene povedané, Metacade je celý herný ekosystém s nekonečným potenciálom rastu, zatiaľ čo Decentraland je hra na rozvoj virtuálnej krajiny s jediným avatarom/používateľom.

Väčšina metaverse projektov je v súčasnosti predražená a trochu nasýtená. Axie Infinity, Decentraland, Sandbox – zdá sa, že sú to miesta, kde bohatí jednotlivci a organizácie nakupujú NFT, no okrem toho, je v ponuke len máločo.

V mnohých ohľadoch to nie sú organické ekosystémy. Metacade metaverse sa však hráčom Web3 vracia mnohými spôsobmi. Vytvorili ho hráči pre hráčov a budú ho ovládať aj hráči prostredníctvom DAO.

Metacade sa odlišuje aj tým, že je vo fáze presale a ešte len začína – čo by mohlo naznačovať zlepšenú vzostupnú cenu. V súčasnosti ponúkajú 125MCADE za 1 dolár. V poslednej fáze presale táto cena vzrastie na viac ako 0,02 USD za token, čo je viac ako dvojnásobok ceny.

Tým, že Metacade ponúka komplexný herný ekosystém pre Web3 a má možnosť vstúpiť skôr, prezentuje sa ako seriózna hodnotová ponuka. Ponúka oveľa viac ako predchádzajúce projekty metaverse a potenciál veľkého vplyvu na ďalšiu generáciu P2E, takže sa oplatí vyskúšať.