Čínska národná kryptomena je čoraz hrozivejšia

Guvernér čínskej centrálnej banky tento týždeň informoval o vývoji národnej meny

Anonymita a súkromie budú chránené, tvrdí

Náš analytik Dan Ashmore si nie je taký istý, pretože verí, že tieto digitálne meny sú potenciálne veľmi dystopické.

Napriek tomu má rodiaci sa koncept aj výhody

Ale keďže Čína vedie cestu, existujú určité obavy, ako bude konečný cieľ vyzerať

Čína je na čele štátom sponzorovaných kryptomien, známych ako CBDC’s (digitálne meny centrálnej banky).

Aj keď treba oceniť technologickú inováciu, je tu niekoľko veľmi hrozivých obáv. A je cítiť, že sa približujú.

Obavy okolo kontroly

Guvernér čínskej centrálnej banky Yi Gang nedávno na Hong Kong Fintech Week diskutoval o tom, ako pokročila národná digitálna mena. Napriek tomu, že trvá na tom, že „ochrana súkromia je jednou z hlavných tém na programe“, realita je taká, že to dá čínskemu štátu bezprecedentnú moc nad svojimi občanmi – nie že by ju mal na začiatku nedostatok.

Vidíte, národné meny znamenajú, že jediným stlačením tlačidla možno zmraziť peňaženky (ekvivalent bankových účtov). Ešte horšie je, že by mohli byť vyčerpané. Dôsledky sú tu nekonečné.

Vláda by napríklad mohla zaviesť automatický daňový systém, kde sa finančné prostriedky odčerpávajú každý rok. Alebo možno nejaký dobrý systém. Systém sociálneho kreditu, ktorý je národným úverovým ratingom a čiernou listinou, ktorá sa pripravuje, by sa tiež mohol integrovať s národnou menou. S kreditným systémom, ktorý sleduje dôveryhodnosť jednotlivcov a firiem, je také šialené myslieť si, že by sa s ním mohol zaviesť finančný trest alebo odmena?

O mnohých obavách som písal už v apríli tohto roku, keď som sa zameral na piesočný dolár na Bahamách. Aj keď to zostáva znepokojujúce, výsledky vládnutia čínskeho štátu, ako aj veľkosť ekonomiky znamenajú, že je na inej úrovni a oveľa ľahšie si predstaviť dystopickú budúcnosť.

Ako bude fungovať čínske CBDC?

Obavy bokom, je fascinujúce čítať o tom, ako fungujú – ak nie desivé. Yi poskytol určitý pohľad na spôsob, akým sa vyvíja.

Jeho obhajoba, že anonymita bude chránená, sa sústreďuje okolo dvojvrstvového platobného systému. Na prvom stupni centrálna banka poskytuje jüan operátorom, pričom spracúva iba medziinštitucionálne informácie. Na druhom stupni prevádzkovatelia (všetci sú oprávnení) zhromažďujú iba osobné informácie, ktoré sú potrebné na výmenu a obeh meny jednotlivým občanom.

Yi zašiel ešte ďalej a sľúbil, že dátum bude zašifrovaný a osobné citlivé informácie nebudú zdieľané s tretími stranami. Ešte pozoruhodnejšie je, že transakcie do určitej úrovne sa budú môcť uskutočňovať pod úplnou anonymitou.

Toto vyzerá rozhodne sľubne. Opäť tu však dôkazy a história nie sú na strane čínskeho štátu. Pri hlbšom skúmaní Yiových citátov upozornil, že túto anonymitu bude treba mať na zreteli:

„Uvedomujeme si, že anonymita a transparentnosť nie sú čiernobiele a že existuje veľa nuancií, ktoré treba starostlivo zvážiť. Predovšetkým musíme nájsť presnú rovnováhu medzi ochranou súkromia jednotlivcov a bojom proti nezákonným činnostiam.“

Táto rovnováha je líniou, ktorú je v kryptomene niekedy ťažké prekonať. Len nedávno som písal o nebezpečenstvách decentralizácie , no v tomto prípade ide skôr o nebezpečenstvo centralizácie.

Pre mnohých sú CBDC neuveriteľne dystopické. Je zrejmé, že za predpokladu, že ste si tento článok prečítali až doteraz, plne chápem, ako to môže byť – a celkovo sa obávam, ako by to mohlo vyzerať v určitých štátoch.

CBDC a blockchain technológia majú opäť výhody. Efektívnosť, nižšie poplatky, vyššia rýchlosť a väčšia dostupnosť sú silnými zástancami. Ale nebezpečenstvá sú mimoriadne závažné. Myslím, že budeme musieť všetci počkať a uvidíme, čo sa stane, ale zatiaľ sa zdá, že je to Čína, ktorá vedie cestu – a nie som si istý, či je to dobrá vec.