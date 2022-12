Čo bude ďalej s kryptomenami? Dôkaz o rezervách tomuto neporiadku nepomáha

Ale keď otočíme stránku na december, ako vyzerá budúcnosť?

Najprv veci. Kolaps FTX ukázal svetu, aké nepriehľadné sú tieto centralizované spoločnosti. Realita je taká, že pre bežného zákazníka je takmer nemožné vedieť, čo sa deje v zákulisí.

Sam Bankman-Fried (SBF) zdobil obálky časopisov Forbes, hovoril pred americkým Kongresom a bol druhým najväčším darcom prezidenta Joea Bidena počas jeho kampane v roku 2020. Ak môže SBF spadnúť, kto je v bezpečí?

Zákazníci reagovali stiahnutím svojich bitcoinov z búrz. Nižšie som zmapoval čisté toky bitcoinov do az búrz od pádu FTX. Vzor je dosť zreteľný.

Predtým som túto reakciu podrobne analyzoval týždeň po implózii.

Reakciou, ktorú viedol najmä generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao – s inou skratkou prezývky, CZ – bolo vložiť dôkaz o rezervách v reťazci. Pretože iróniou je, že blockchain mal byť dokonale umiestnený na vyriešenie tohto všetkého.

Tweetoval som to CZ, keď sa debakel začínal odohrávať. Pre mňa je to okrem bolestivej irónie aj frustrujúce a smutné.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022