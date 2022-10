Čo je zlé na Coinbase? Generálny riaditeľ predáva 2% podielu – Deep Dive

Objímte investora Coinbase ešte dnes.

Generálny riaditeľ a zakladateľ Brian Armstrong oznámil, že predáva 2% svojho podielu, čo predstavuje ďalšiu ranu pre ohrozenú burzu kryptomien .

Vstup Coinbase na burzu bol kľúčovým momentom pre krypto

Pokusným králikom pre kryptomeny bola Coinbase, ktorá je druhou najväčšou kryptomenovou burzou na svete.

Spoločnosť sa vyhla tradičnej ceste – IPO – a namiesto toho pokračovala v priamom kótovaní, keď jej akcie vstúpili na burzu Nasdaq v apríli 2021. Nie je to však len metóda kótovania, ktorá bola trochu nová; bola to skutočnosť, že sa to dostalo na verejnosť.

Predstavovalo to krypto , ktoré sa usadilo pri veľkom stole . Žiadna krypto spoločnosť predtým nevstúpila na burzu a prišlo to v čase, keď každá minca pod slnkom prinášala investorom poburujúce výnosy.

Zdá sa, že je to už dávno. Bitcoin otvoril v to ráno na 59 000 dolároch. Tlačiareň Jeroma Powella bola rozpálená. Boomers sa pýtali svojich detí, ako kúpiť niečo, čo sa nazýva dogecoin .

Coinbase vstúpila na burzu v to ráno a uzavrela svoj prvý deň obchodovania na úrovni 328 USD za akciu. To ohodnotilo toto kryptomeno na takmer 86 miliárd dolárov. Dobré časy sa valili.

Krypta dorazila.

Výkon od IPO

A hneď ako Coinbase dorazila, padla.

Keď toto píšem, obchoduje sa za 63 dolárov. To je 83% pokles z jeho zoznamu, teraz v hodnote 16,6 miliardy dolárov. Dokonca aj ranený Bitcoin ho odvtedy prekonal, ako som zakreslil nižšie.

Kde sa to teda všetko pokazilo? No, predpokladám, že prvá vec je volatilita. Nemali by sme byť prekvapení, že akcia, akou je Coinbase, je schopná tak rýchlo stratiť veľkú hodnotu. Jeho výkon je – a vždy bude – symbiotický s kryptomenami.

Ak kryptomeny klesnú, záujem o trhy prudko klesne. Každý chce vstúpiť, keď ich priatelia tweetujú približne 100-násobne. To znamená menší objem, poplatky za obchodovanie a v konečnom dôsledku horší výkon pre Coinbase.

Vzhľadom na bezkonkurenčnú volatilitu kryptomien by nemalo byť prekvapením, že Coinbase je taká volatilná. To bolo to, čo som o tom vtedy povedal: má zmysel kupovať akcie Coinbase, ak ste inštitucionálny investor, ktorý hľadá krypto a z akýchkoľvek dôvodov – regulačné, byrokracia atď. – nemôžete priamo kúpiť bitcoiny.

Alebo možno ste starší investor, (pochopiteľne) zastrašovaný alebo nie tak pohodlný pri obchodovaní priamo na kryptotrhoch, čo sa týka vlastnej úschovy/založenia peňaženky atď. Pre túto demografickú skupinu, ak sa snažíte získať expozíciu kryptomien, to znamená ( má zmysel nakupovať akcie Coinbase.

Avšak pre kohokoľvek iného, prečo rovno nekúpiť bitcoiny priamo? Prečo ísť cestou Coinbase; akú výhodu to má?

Generálny riaditeľ predáva 2% podiel

Zakladateľ a generálny riaditeľ Brian Armstrong vlastní 19% podiel v spoločnosti v hodnote približne 3,2 miliardy dolárov. Čoskoro to bude 17% podiel, po jeho oznámení niektoré predáva.

„S nadšením zrýchľujem vedu a techniku, aby som pomohol vyriešiť niektoré z najväčších výziev na svete. Aby som to podporil, plánujem v priebehu budúceho roka predať asi 2 % svojich podielov na Coinbase na financovanie vedeckého výskumu a spoločností ako NewLimit + ResearchHub.

Jeho dôvody sa zdajú rozumné, spravodlivé. Avšak, bez ohľadu na to, akým spôsobom to rozhýbete, je to pre Coinbase rana, ak má ich generálny riaditeľ vyhodiť akcie – rovnako ako je to rana, keď niekto zasvätený predáva.

Iste, existujú osobné dôvody, prečo sa niekto môže chcieť odpredať – určite by som nechcel mať 19 % akcií ako súčasť svojho portfólia – ale Armstrongova úvaha, že chce peniaze darovať, nič nemení na skutočnosti, že je to stále príkaz na predaj od generálneho riaditeľa Coinbase.

Existuje mnoho spôsobov, ako speňažiť držbu akcií, ktoré vedúci pracovníci neustále využívajú. Nehľadajte nič iné ako Elon Musk, ktorý sa preslávene zdráha predať akcie Tesly, namiesto toho ich umiestňuje ako kolaterál do balíkov financovania alebo využíva iné spôsoby na generovanie peňažných tokov.

Armstrong zverejnil svoju objednávku na predaj minulý piatok na Twitteri a pridal k nej komentár „zdieľam to, pretože chce, aby ste to počuli najskôr odo mňa“, a potom trval na tom, že „mám v úmysle byť generálnym riaditeľom Coinbase veľmi dlho a zostať super býčí na krypto a Coinbase“.

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022

Budúcnosť pre Coinbase

Toto je len posledná rana pre Coinbase.

V júni Armstrong oznámil, že spoločnosť prepustí 18% svojej pracovnej sily, približne 1 100 zo 6 100 zamestnancov, keďže kryptotrhy naďalej zaostávajú, čo poškodzuje hospodársky výsledok Coinbase. Pre porovnanie, jeho konkurent FTX, ktorý v máji po prvýkrát predbehol Coinbase v objeme obchodov, má stále len 300 zamestnancov.

Zmenšenie tiež prišlo len štyri mesiace po SuperBowle, keď Coinbase notoricky minula 14 miliónov dolárov na polčasovú reklamu. V tomto štvrťroku zaznamenala čistú stratu vo výške 430 miliónov dolárov, pričom akcie klesli o 36% – a to bolo ešte predtým, než v máji vypukla obrovská nákaza, ktorá skutočne vzala krypto trhy na frak.

Armstrong priznal, že spoločnosť expandovala príliš rýchlo, ale v skutočnosti išlo o mimoriadne zlé plánovanie. Kryptotrhy sú skvele temperamentné a s pandémiou, ktorá vedie k stimulačným šekom, väčšiemu disponibilnému príjmu pre tých, ktorí sú zamknutí doma, a viac času strávenému pri počítači vzhľadom na nedostatok socializácie a účinky karantény, boli trhy 2020 a 2021 perfektné. koktail na rozbeh Coinbase.

Armstrong vsadil na pokračovanie, ale svet mal iné nápady. Inflácia sa nakoniec prevalcovala po väčšom tlačení hotovosti ako kedykoľvek predtým v histórii. A s nekontrolovateľnou infláciou prichádza zvyšovanie úrokových sadzieb, vysávanie likvidity z trhov, nafúknuté zisky miznú z akcií a forwardové peňažné toky sú diskontované pri tvrdších sadzbách.

Teraz je to presný opak tej dokonalej makrosituácie COVID. Coinbase sa bude musieť skonsolidovať, lepšie plánovať a dúfať, že ekonomika sa dá dokopy. Pretože kryptomeny sa neodrazia, kým sa tak nestane. A ak sa krypto neodrazí, Coinbase určite nie.

Aj pes zastrčí chvost, nevieš?