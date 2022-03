Čo môžete očakávať, keď sa Chiliz približuje k Chiliz 2.0

Zavedenie stakingu by mohlo spustiť masívne rally

Chiliz je blízko k spusteniu Chiliz 2.0.

Inovácia prichádza s viacerými výhodami vrátane stakingu.

Po dokončení aktualizácie sa investori môžu tešiť na rally.

Chiliz ( CHZ ) je jednou z kryptomien, ktoré menia svet športu. Prostredníctvom blockchainu Chiliz môžu športové tímy vytvárať tokeny, ktoré môžu lepšie interagovať so svojimi fanúšikmi a zároveň odomykať hodnotu spôsobmi, ktoré predtým neboli.

Okrem svojej schopnosti transformovať svet športu má Chiliz veľa príležitostí pre investorov. V poslednom Bull Rune bol Chiliz najlepším hráčom a má na to, aby sa stal najlepším hráčom v ďalšom Bull Rune. Chiliz už robí kroky, ktoré by mohli spustiť rally rýchlejšie ako zvyšok trhu.

Jedným z týchto ťahov je Chiliz 2.0. Chiliz 2.0 je pokročilejšia verzia Chiliz. Niekoľko faktorov spôsobí, že Chiliz 2.0 sa zmení v blockchainovom ekosystéme.

Prostredníctvom Chiliz 2.0 sa blockchain Chiliz presunie na Binance Smart. Vďaka tomu bude rýchlejší a s nižšími poplatkami vhodný na jeho adopciu. Okrem toho má Chiliz 2.0 zaviesť technológie na ochranu duševného vlastníctva a technológie práv spotrebiteľov.

Najdôležitejšie je, že Chiliz 2.0 umožní investorom vsadiť Chiliz. To pravdepodobne podnieti prijatie Chiliz, pretože investori, ktorí chcú zarobiť pasívny príjem, sa budú hrnúť do Chiliz.

Všetky tieto faktory spolu môžu spustiť masívne zvýšenie ceny Chiliz, keď sa trh opäť zmení na býčie.

Chiliz range-bound

Zdroj: TradingView

Chiliz sa momentálne obchoduje medzi hornou hranicou 0,195 USD a dolnou hranicou 0,1897 USD. Ak býci dokážu potlačiť Chiliza cez hornú hranicu 0,195 USD, krátkodobo by to mohlo otestovať 0,21 USD.

Ak však medvede prevezmú kontrolu a pretlačia Chiliz cez dolnú hranicu 0,1897 USD, potom by sa v krátkodobom horizonte mohlo otestovať 0,179 USD.

Zhrnutie

Chiliz momentálne pracuje na Chiliz 2.0, vďaka čomu bude rýchlejší, efektívnejší a zavedie sa staking. Môže to byť obrovský obchod, pretože by to mohlo spustiť prijatie a pomôcť zvýšiť cenu.